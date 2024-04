Marilù Oliva presenta “L’Iliade cantata dalle dee”

TERMOLI. Nell’ambito del ciclo “Incontri d’Autore” a cura della libreria Fahrenheit, la scrittrice Marilù Oliva presenta il suo libro “L’Iliade cantata dalle dee” (Solferino Editore), sabato 6 aprile alle ore 17,00 presso la libreria Fahrenheit di via Cina 34, a Termoli.

Riportando in vita l’Iliade come un coro di voci femminili, Marilù Oliva ribalta la prospettiva sulla più maschile delle vicende, la guerra, riappropriandosene a nome di tutte: delle troppe vinte, umiliate, violate, ma anche delle poche vincitrici apparenti, destinate ad afferrare trionfi effimeri come la vendetta. Un’epica potente, commovente, palpitante: indimenticabile.

Marilù Oliva è scrittrice, saggista e docente di lettere. Ha esordito con romanzi a sfondo giallo e noir, tra i quali la Trilogia della Guerrera ("Tu la pagaràs", "Fuego" e "Mala Suerte") e la Trilogia del Tempo, più letteraria, ("Le Sultane", "Lo Zoo" e "Questo libro non esiste", che ha vinto il Premio dei Lettori Scerbanenco), tutti usciti con Elliot. Con HarperCollins ha pubblicato due thriller, "Le spose sepolte" e "Musica sull'abisso", che hanno come protagonista la poliziotta Micol Medici. Ha co-curato per Zanichelli un’antologia sui Promessi sposi e realizzato due antologie patrocinate da Telefono Rosa nell’ambito del suo lavoro sulle questioni di genere. Collabora con diverse riviste ed è caporedattrice del blog letterario Libroguerriero. Per Solferino ha pubblicato i titoli “L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre” (2020), “Biancaneve nel Novecento” (2021), “Le sultane” (2021), “L’Eneide di Didone” e “I divini dell’Olimpo”. Per De Agostini, ha pubblicato “Miti straordinari”, “Il viaggio mitico” e “Ribelli”.

Moderatrice dell’incontro è Emma Santoro, tremitese d’origine, insegna Lettere in un Istituto Tecnico di Termoli. Ha scritto cinque romanzi, l’ultimo è “Fortunale”.