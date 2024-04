Inaugurata la nuova sede operativa dei Lions Club Tifernus di Termoli

La nuova sede operativa dei Lions Club Tifernus di Termoli, l'avvocato Capobianco

TERMOLI. Inaugurata la nuova sede del Lions Club Termoli Tifernus in via Madonna delle Grazie 51, accanto all'ufficio postale. In tutto il mondo i Lions sono pronti a fare la differenza e ad agire. Con oltre 1,4 milioni di soci, Lions Clubs International è la più grande organizzazione di servizio umanitario del mondo.

Da sempre i Lions si dedicano all’aiuto dei bisognosi, proprio come hanno cominciato a fare 100 anni fa quando è nata anche l’associazione termolese. Il presidente in carica fino a luglio, l’avvocato Antonio Capobianco assieme al suo vice Silvestro Belpulsi, che gli succederà alla presidenza, hanno tagliato il nastro e inaugurato la nuova sede operativa.

Anche durante questo anno si sono distinti in vari service, come quelli tenuti nelle varie scuole e istituti superiori, per combattere i fenomeni del bullismo, dell’alcolismo tra i giovani e l’uso di stupefacenti, o come anche la prevenzione dei tumori legati alla sfera ginecologica che hanno avuto un successo di seguito e partecipazione.

I Lions Club sono una vera e propria istituzione umanitaria non legata minimamente agli aspetti politici. Nei prossimi giorni, ci ha annunciato il presidente Capobianco, una delegazione termolese dei Tifernus volerà alla volta dell’Albania per un altro service umanitario.

Galleria fotografica