La benedizione delle moto e dei centauri a Casacalenda

CASACALENDA. Domenica 7 aprile, si è svolta presso il Convento Sant'Onofrio di Casacalenda una suggestiva manifestazione, la Moto Benedizione, organizzata dal Motoclub Kalena Bikers. L'iniziativa ha visto la partecipazione di circa 70 centauri proveniente da Campobasso, Termoli, Guglionesi, Larino, Foggia e paesi limitrofi.

Il punto di ritrovo per tutti è stato presso la piazza della splendida Provvidenti, sede del Motoclub. La location della piazza, un luogo incantato quasi magico, ha ospitato lo sfavillante mondo della moto, un colpo d'occhio a dir poco meraviglioso che ha suscitato la curiosità degli abitanti. I numerosi appassionati della moto, dopo aver consumato la colazione di benvenuto e fatto un giro tra i vicoli di questo luogo poetico, hanno dato vita al rombo dei motori e in gruppo hanno percorso un giro del medio Molise. Il giro ha interessato diversi Comuni quale Colletorto, San Giuliano di Puglia, Rotello, Larino per poi arrivare al Convento Sant'Onofrio di Casacalenda. Il Convento la cui costruzione risale al XIV secolo è immerso nel verde ed è un'autentica oasi mistica di pace.

Tra i tanti frati e illustre personalità che il Convento ha ospitato nei secoli, ricordiamo San Pio da Pietrelcina, ancora giovane fraticello, ha trascorso un periodo proprio in questo Convento, prima di approdare a San Giovanni Rotondo. Nei pressi del Convento sorge l'oasi naturalistica della LIPU, un luogo interessante, che merita certamente di essere visitato. In questo scenario dove il verde dei campi e dei boschi offre un suggestivo scenario quasi a fare da sfondo ai biker dai colori possenti e scintillanti a testimoniare e sancire un perfetto connubio tra arte, musica (mista tra suoni di campane e rombo di motori) natura e tecnologie. Alle ore 11.00, si è svolta cerimonia religiosa, dove i Frati del Convento hanno impartito la Santa Benedizione, "La Moto Benedizione", alle moto e ai Centauri intervenuti.

Dopo la cerimonia i partecipanti hanno continuato l'incontro in una agape fraterna presso l'agriturismo La Quercia, un luogo dove la cucina si fa arte rispettando la tradizione. I Centauri hanno potuto gustare i piatti tipici locali con autentici cammei gastronomici, frutto dell'innovazione e dell'esperienza dello chef, piatti realizzati con prodotti nostrani, rigorosamente a Km 0 perché realizzati nella propria azienda. La Quercia è un'azienda storica e leader nel settore infatti è stata la prima azienda agrituristica nata in Molise. L'organizzazione dell'Associazione Bikers è stata perfetta ha saputo unire, ingredienti del territorio in un contesto originale offrendo ai partecipanti emozionanti scenari naturalistici e gastronomici con un circuito di tutto rispetto che ha permesso a molti di conoscere, anche in moto, meglio il nostro Molise, lasciando entusiasti a quanti hanno visitato questi luoghi. I luoghi interessati dall'evento hanno tanta storia, cultura, tradizione ma soprattutto offrono una sana e genuina ospitalità, tanto da fare riflettere e dire che grazie anche all'impegno di questi giovani motociclisti del Motoclub Kalena Bikers: il Molise c'è ed è sempre presente!!!". Giuseppe Alabastro