Studenti raccolgono 200 chili di rifiuti

TERMOLI. Un fine settimana intenso e dedicato alla pulizia del mare e al monitoraggio ambientale con gli alunni della scuola primaria e secondaria di via Volturno. Questa iniziativa s’inserisce nelle molteplici attività di "Innovation sea" voluta da Nicola Palmieri, colui che è anche organizzatore dell'evento "Comics e Games", che tanto successo ha ottenuto l’estate scorsa nella città termolese.

Quest’anno, l’edizione 2024 è in programma i prossimi 21, 22 e 23 giugno, e il tema questa volta sarà dedicato alla sostenibilità ambientale.

Ad assistere alla lezione ambientale, gli studenti di via Volturno che sono saliti sull’imbarcazione per assistere, in diretta, alle operazioni di pulizia marina.

Dopo aver assistito alla parte pratica sono stati trasbordati sul catamarano Zenit della Guidotti Ships, per una lezione teorica su quanto sia importante il riciclo e sui comportamenti rispettosi verso l’ambiente.

Con "Dolphin", mezzo attrezzato e adatto alla raccolta dei rifiuti in mare, in questa giornata sono stati raccolti circa 200 kg tra cassette di polistirolo, tronchi, vetro e plastica.

Una bella giornata di educazione ambientale con i giovanissimi- esclamato Domenico Guidotti, titolare dei mezzi marini- Speravamo in una giornata tranquilla con pochi rifiuti. Purtroppo non è stato così. Ora consegneremo tutto a una ditta specializzata che procederà allo smaltimento di questo tipo di rifiuti”.

Galleria fotografica