Città del disco, due giorni di scambi

TERMOLI. Il 25 e 26 aprile torna dopo il primo appuntamento dello scorso anno, a Termoli, "La Città del disco" al 1° piano del Centro Commerciale "Lo Scrigno".

Un paradiso per gli appassionati e collezionisti, ma anche per chi ha voglia di vendere o scambiare le proprie opere, e per tutti coloro che amano la buona musica. In un primo momento si era deciso per il solo giorno del 25 aprile ma viste le numerose richieste degli espositori e visitatori si è deciso di raddoppiare e prolungare anche con il 26 aprile.

Gli appassionati potranno godersi due giornate gratuite e ricche di musica, con espositori da tutta Italia attentamente selezionati per un viaggio attraverso la magia del vinile con oltre 50.000 dischi a 33, 45 giri, dei MIX dei CD, musicassette e memorabilia per una full immersion tra ricordi e musica di Qualità. Orari: dalle 8.30 alle 20.30. Un evento di “Noi Costa Dei Trabocchi” e “Puglia Eventi”.