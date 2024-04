"Squilli di Trombetta", le pagelle del weekend sportivo termolese

TERMOLI. Sul podio questa settimana, arriva un nuovo sport, quello del canottaggio e la protagonista è Giusy Fatima Pia De Sanctis, voto 10 con diverse lodi.

Al termine della disputa a Mondello per il Trofeo Filippi di Beach Sprint, disciplina del Canottaggio da spiaggia da poco ufficializzata come olimpica a partire da Los Angeles 2028, per il miglior risultato nella categoria 2CR woman senior, la nostra atleta Giusy Fatima Pia De Sanctis sale sul gradino più alto del podio, aggiudicandosi una meritata medaglia d'oro con la sua compagna di barca Pia Music del CN Fanese. Una cosa è certa ai podi più alti con Giusy Fatima Pia De Sanctis bisogna abituarsi ed esaltarci, lei è davvero il prototipo della campionessa e se è finita nel giro della nazionale non ci è certo arrivata per caso. Simpatica, eccezionale atleta ed è il nostro orgoglio termolese. E immaginiamo quanto, da lassù, possa esserlo papà Rocco che seguiva ogni performance sportiva della sua Giusy.

Basket serie C Unica fase ad orologio, Air Basket Termoli, voto 9,5.

Continua il suo Regular Walk (Cammino regolare) in questa seconda giornata di fase ad orologio. Battuto, a casa loro, anche la Torre Spes. Ora l’attesa è per l’incontro di domenica prossima contro lo spauracchio Magic Chieti che in regular season a Termoli fu battuto nettamente di 30 punti anche se è stata l’unica formazione che è riuscita a battere il fortissimo Vasto a casa sua, per questo occorrerà molta prudenza. Ma coach Marinelli ha tutto sotto controlli e a fare il resto ci penserà il PalaSabetta gremitissimo: l’autentico 6° uomo in campo!

Basket campionato di divisione regionale 2, Airino Basket Termoli, voto 9.

Airino basket Termoli centra i play-off nel campionato di Divisione regionale 2, superando, sul filo di lana, il Blu basket Isola, per 73-70. L'Airino vince e sigilla il quarto posto, ultimo posto utile per accedere ai play-off e affrontare le prossime tre gare, per rosicchiare punti e sperare in una griglia favorevole almeno per le semifinali. I numeri lo permettono e sognare non è un peccato. Partita dalle diverse facce, equilibrata nel punteggio e nell'intensità nei primi due quarti, dove si vedeva per entrambe le squadre che lunga pausa senza partite (17 marzo-6 aprile) aveva ridotto intensità e confidenza con il canestro. Ma ora ci siamo e bisogna tentarle tutte.

Calcio eccellenza Molise G. S. Difesa Grande Termoli 2016, voto 8.

Probabilmente è arrivata fuori tempo massimo ma l’aver battuto in casa il Venafro quarto in classifica, per il Termoli 2016 è stata davvero una impresa, un colpo di coda, una botta di orgoglio che fa rimpiangere quello che non è stato e poteva essere in questa stagione così negativa, soprattutto per i risultati che non sono arrivati. Colpo di coda è tardivo ma comunque apprezzato. Significativi i gol di Impicciatore e Letto.

Pallavolo serie C interregionale Termoli Pallavolo maschile, 1^ Gara Play Off, voto 6,5.

Incontro faticoso, molto diverso dall’ultima gara della regular season contro l’Impavida Ortona. Contro il Montorio volley, la squadra ha vinto con fatica al tie-break, quinta partita, addirittura ai vantaggi. I primi due set vinti, ma punto a punto, poi dal 2 a 0 che sembrava rassicurante, ecco che gli ospiti riescono a rimontare e raggiungere sul 2 a 2 la squadra termolese.

Calcio serie D Termoli Calcio 1920, voto 5.

Che a Chieti, con la squadra neroverde rivitalizzata dalla cura di Pasquale Luiso, sarebbe stata dura lo sapevamo tutti. Ma la sconfitta poteva essere evitata. La squadra, dopo il primo gol subito, sembrava poter tenere testa a un Chieti che spera ancora nei play off. A complicare i piani di mister Carnevale è stata l’espulsione, per doppia ammonizione, di Maryan Hutsol. Anche mister Carnevale è stato espulso. Ora la gara davvero vitale di domenica prossima contro il pericolosissimo Real Monterotondo la devi affrontare con Hutsol ed Esposito e purtroppo anche senza mister in panchina squalificati, Kilian Hernandez uscito per infortunio guai di non poco conto per giocarsi una gran fetta di salvezza in questa gara per cuori forti.