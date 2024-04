"Cuore puro" di Laura D'Angelo protagonista all'Auditorium di via Elba

TERMOLI. I Cantieri Creativi, in collaborazione con l'Archeoclub di Termoli, organizzano la presentazione, presso l'auditorium comunale di via Elba, del nuovo libro dal titolo "Cuore Puro" di Laura D'Angelo. Si tratta di un diario in versi, intimo e malinconico, scritto attraverso la prosa poetica dove è il cuore a essere protagonista.

Il cuore come il luogo dove l’amore si fa smisurato e vitale. Il cuore, da dedicare con candore raro, con una purezza espressiva capace di semplicità e grazia, delicatezza e incanto. Il cuore che si smarrisce, che si innamora, il cuore che sa farsi piccolo e grande, il cuore che si schermisce e si rivela, il cuore che distoglie lo sguardo e arrossisce. È l’amore, tenero e dolce, il sapore struggente di un ricordo, il lamento del dolore, l’ingenuo stupore della versificazione. L'autrice è laureata in Filologia classica e Dottore di ricerca in Studi Umanistici. Critico letterario, narratrice e poetessa, scrive tra le altre su riviste scientifiche di letteratura e di poesia come “Gradiva, International Journal of Italian Poetry” – Ed. Olschki, “Letteratura e dialetti”, “Studi medievali e moderni”. Ha in precedenza pubblicato, con interessanti riscontri critici, Sua maestà di un amore (Scatole Parlanti, 2021) e Poesia dell’assenza (Il Convivio, 2023).

Appuntamento sabato 13 alle 18 all'auditorium.