Nel segno della bellezza, «Il turismo più accessibile alla portata di tutti»

"Nel segno della bellezza": Paola Palombino di Turismol

TERMOLI. L’Associazione di promozione turistica “Turismol” da 15 anni ormai parte integrante del panorama turistico relativo alla promozione del borgo termolese, presenta in collaborazione con il Sae112-Sistema Assistenziale Europeo 112 odv e patrocinato dal Comune di Termoli, un nuovo progetto turistico ed accessibile intitolato: Nel Segno della Bellezza. Al fine di superare ogni barriera o discriminazione nella fruizione del patrimonio artistico, storico e culturale della nostra città, la Turismol offre al pubblico dei visitatori sordi la possibilità di conoscere Termoli ed il suo borgo nella Lingua dei Segni italiana (LIS) grazie al supporto di una interprete che sarà presente durante il percorso turistico.





«Abbiamo deciso di intraprendere un nuovo percorso, in occasione dei 15 anni della Turismol- ha detto Paola Palombino- dedicato all'accessibilità e all'inclusività, che sono due cose molto differenti. Iniziamo con un percorso dedicato ai sordi. È un percorso nel borgo di Termoli con un interprete Lis che tradurrà quello che noi racconteremo a loro. Era un nostro sogno del cassetto da ormai 15 anni. Abbiamo il personale giusto e saremo supportati durante tutto il percorso dal Saae112».

Questo è uno dei primi progetti di inclusione ed accessibilità in campo turistico che saranno presentati; in studio e lavoro a breve anche itinerari turistici dedicati agli ipovedenti e non vedenti.

«"Nel segno della bellezza" è un progetto sperimentale che apre le porte a un turismo più accessibile- ha commentato l'assessore Barile- la nostra amministrazione ha subito sposato questo progetto voluto fortemente dalla Turismol. Questa iniziativa merita davvero un plauso. Speriamo di vederli all'opera fin da subito. Sosterremo questo progetto e daremo manforte affinché possa proseguire negli anni».

Il progetto è stato ospitato e presentato mercoledì 10 aprile alle ore 10 presso l’Istituto Alberghiero di Termoli “Federico II di Svevia”.

«Una bella iniziativa- ha dichiarato Carmela Lionetti del Sae112- affianchiamo questa bella iniziativa che riguarda i disabili. Noi grazie a degli ausili diamo l'opportunità a tutti di visitare le bellezze del borgo».





Sono intervenuti la dirigente dell’Ipseoa, la professoressa Ettorina Tribò che ha accolto con grande piacere la possibilità di presentare il progetto presso il suo Istituto scolastico, il Sae 112 che garantirà durante i tour proposti la sua presenza e supporto assistenziale, Michele Barile in qualità di Assessore Turismo e le docenti dell’Istituto Alberghiero di Termoli : professoresse Eliana Pasquale e Cinzia Grafone in qualità di docenza relativa all’accoglienza e referente gruppo inclusione dell’Istituto stesso.

