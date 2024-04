"Cinema & Resistenza, verso il 25 aprile"

TERMOLI. La sezione Anpi di Termoli e il circolo del cinema Tempi Moderni Aps promuovono la rassegna cinematografica "Cinema & Resistenza, verso il 25 aprile". Dopo la proiezione, sabato 23 marzo, del film di Roberto Rossellini Roma città aperta, la rassegna cinematografica curata da Tempi Moderni e dall’Anpi Termoli è proseguita giovedì scorso, 4 aprile, con la proiezione de “L’uomo che verrà”, film del 2009 diretto da Giorgio Diritti. Gli eventi antecedenti la strage di Marzabotto visti attraverso gli occhi di una bambina di otto anni.

Questa sera sarà proiettato Bandite documentario di Alessia Proietti del 2009. Nel contesto della Resistenza italiana, indaga l'esperienza delle donne che dal 1943 al 1945 hanno combattuto nelle formazioni partigiane. Giovedì 18 aprile sarà proiettato La lunga notte del ’43 film del 1960 di Florestano Vancini. Per vendicarsi dell'uccisione di un gerarca le Brigate Nere fucilano undici antifascisti. Dal racconto di Giorgio Bassani. Le proiezioni si faranno alle ore 18 presso i locali della Parrocchia del Sacro Cuore in Via Argentina, 23 a Termoli. L’ingresso è gratuito.