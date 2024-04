“ProVocazione”: si presenta la nuova rivista

TERMOLI. Venerdì 12 aprile alle 17 presentazione della rivista “ProVocazione” di Davide Ricchiuti presso la libreria Fahrenheit di Termoli Davide Ricchiuti presenta la rivista “ProVocazione”, venerdì 12 aprile alle ore 17 presso la libreria Fahrenheit di via Cina 34, a Termoli. ProVocazione è la prima rivista letteraria indipendente fondata da un uomo, Davide Ricchiuti, che pubblica solo contributi di voci femminili. Nasce a luglio 2021 come risposta a un Tweet di Milena Gabanelli in cui la giornalista si chiedeva dove fossero gli uomini quando c’è bisogno di prendere posizione e manifestare a favore delle donne contro quei maschi che uccidono le loro mogli o fidanzate. La redazione della rivista è formata completamente da donne, a parte il fondatore.

Ad oggi sono stati pubblicati 13 numeri monografici sia in cartaceo che online. Come atto di femminismo internazionale, la rivista è sempre gratuita per l’utente finale, non contiene pubblicità ed è distribuita in librerie indipendenti, aziende e biblioteche. È stampata su carta riciclata. Davide Ricchiuti ha esordito come autore sulla rivista ‘tina dello scrittore Matteo B. Bianchi, è laureato in Filosofia presso l’Università degli Studi di Padova e i suoi racconti sono pubblicati su riviste e antologie. È curatore della sezione Fanzine per la rivista di editoria indipendente Contesto, edita da Edizioni Del Frisco e di un’antologia di racconti per Giulio Perrone Editore. Scrive e conduce podcast letterari, tra i quali il più ascoltato è Sei tu, sono io, è la vita, disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme di streaming.

Ospite fisso a Fango Radio nella trasmissione Superflùo, dove si è occupato di letteratura, nel 2021 ha fondato la rivista Pro.Vocazione su cui pubblica solo contributi di autrici. Tiene seminari e talk in scuole, librerie, biblioteche, aziende e radio come autore e anche come attivista femminista. Modera l'incontro Sara Salviani.