"Una mente prestigiosa": viaggio nella psicologia dell'illusionismo

CAMPOMARINO. Con la presentazione del libro di Luca Menichelli, dal titolo "Una mente prestigiosa", l'associazione Cum Panis conclude il ciclo di incontri della sessione autunnale e invernale, ma coglie anche l'occasione per sperimentare nuovi argomenti e pubblicazioni.

Frutto dei suoi studi di psicologia, Luca Menichelli mette in relazione l'opera dei vari illusionisti e i meccanismi neurologici e psicologici che permettono la loro realizzazione. Attraverso esempi di effetti magici, spiega come l'inganno, legato all'illusionismo, sia qualcosa di innato e comune a tutti.

Partendo da una breve storia della magia che mostra come lo sciamanesimo si sia trasformato in prestigiazione, la narrazione va avanti presentando i meccanismi base della percezione, le tecniche psicologiche di misdirection, cold reading e hot reading per focalizzare l'attenzione del lettore sui fondamenti psicologici dell'inganno, perché un bravo prestigiatore è un onesto imbroglione.

L'incontro si terrà a Campomarino sabato 13 aprile alle ore 18, presso la sala conferenze del Palazzo Norante; Dialogherà con l'autore, Jessica Santato, pedagogista e attivista dell'Associazione,

A darne notizia è stato il presidente Nicola Occhionero.