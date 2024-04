In 40 per il titolo di potatore principe del Molise

LARINO. In corso di svolgimento a Larino la 18esima edizione del campionato regionale di potatura dell’olivo allevato a vaso policonico, organizzata dall’ufficio olivicolo Arsarp del Molise, dal suo responsabile Maurizio Corbo d’intesa con l’Unimol e l’Istituto Tecnico Agrario ‘San Pardo’ di Larino.

40 i partecipanti provenienti da ogni centro della Regione ma in particolar modo dal basso Molise.

Una sorta di girone di qualificazione per la potatura dell’olivo a livello nazionale, per la diciannovesima edizione che si svolgerà a Deruta in provincia di Perugia il prossimo 20 aprile.

Galleria fotografica