Il "25 aprile" al parco comunale con l'Anpi

TERMOLI. In vista della Festa della Liberazione, prosegue il Cineforum organizzato dall’Anpi di Termoli in collaborazione con l’Associazione Tempi Moderni. Giovedì 18 aprile ‘24 sarà proiettato "La lunga notte del ’43" film del 1960 di Florestano Vancini. Per vendicarsi dell'uccisione di un gerarca le Brigate Nere fucilano undici antifascisti. Dal racconto di Giorgio Bassani.

La proiezione si farà alle ore 18 presso i locali della Parrocchia del Sacro Cuore in via Argentina, 23 a Termoli. Giovedì 25 aprile ’24, a partire dalle ore 11 e fino alle ore 17, l’Anpi di Termoli invita la cittadinanza a partecipare alla Festa della Liberazione che si terrà presso il Parco Comunale dalle ore 11 alle ore 17.

Sarà l’occasione per festeggiare il 25 aprile con musiche dei gruppi locali, con giochi e animazione per i bambini e per le bambine, con la lettura di brani significativi della Resistenza, con intrattenimenti, iniziative ludiche, con la possibilità di poter mangiare e con la piantumazione di alberi di melograno.

L’Anpi di Termoli auspica una partecipazione numerosa e colorata affinché, nel ricordare la Festa della Liberazione, siano tenuti nella giusta considerazione i valori che l’hanno animata, il sacrificio di quanti hanno lottato per liberare l’Italia dalla dittatura nazifascista, la necessità di battersi per la piena realizzazione dei principi costituzionali, la decisa condanna di qualsiasi forma di violenza e di sopraffazione.

Occorre evitare che cadano nel dimenticatoio l’impegno, la passione e il sacrificio di quanti si sono battuti per un futuro di libertà, di eguaglianza e di partecipazione democratica. Il nodo che unisce passato e presente è fatto di memoria e speranza.