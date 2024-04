La missione dei Lions Tifernus in Albania

TERMOLI-TIRANA. Continua la missione del Lions Club Termoli Tifernus in Albania. Sono stati accolti con tutti gli onori dall'amministrazione comunale di Tirana, alla presenza del Sindaco Herion Vielaj che ha siglato un importante accordo con la polizia di Stato per la sicurezza stradale.

Si sono svolti due service, 4 alberi per salvare il pianeta quello, appunto, sulla sicurezza stradale. Gli alberi sono stati piantati nella centralissima piazza Skanderbeg, alla presenza di centinaia di persone che hanno allietato la manifestazione con musiche arbreshe in onore di alcuni dei soci originari di Portocannone e Ururi come il presidente Antonio Capobianco.

E il service "Sicurezza stradale" con oltre duecento alunni del Liceo Sami Frasheri.

Stasera, sabato 13 aprile, ci sarà una cerimonia congiunta tra i Lions di Termoli e quello di Tirana. Una cerimonia nella quale si scambieranno doni e segni di fratellanza tra i due popoli da sempre legati da storia e “sangue”.

Parole dette in amicizia e sentimento che hanno colpito la numerosa assemblea, con i presidenti di Kurca, Podzoriga, Apolllonia e quello di Tirana che ospita la delegazione termolese.

I Lions Tifernus di Termoli hanno donato loro un quadro raffigurante il nostro castello Svevo. La visita in Albania come detto proseguirà fino a domenica 14 aprile.

