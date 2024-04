La gioia dell’amore: coppie di fidanzati accolti dal vescovo

CASACALENDA. Domenica 17 marzo 2024, quinta di Quaresima, nel Santuario della Madonna della Difesa a Casacalenda, anche quest’anno, il nostro Vescovo Gianfranco de Luca, ha accolto sedici giovani coppie di fidanzati che hanno partecipato ai vari corsi prematrimoniali tenuti dalle varie parrocchie della diocesi Termoli-Larino.

È stata una accoglienza semplice e intima all’ interno della quale, il ripetersi del miracolo dell’acqua trasformata in vino, come alle nozze di Cana, ha simboleggiato per questi giovani una rinnovata fiducia, non solo per la loro prossima futura famiglia, ma ha anche rinnovato una fiducia soprattutto per il periodo difficile che stiamo vivendo dando speranza che Dio può tutto. Bisogna credere fortemente in questo.

L’omelia del Vescovo è stata una dolce consegna fatta da un papà che raccomanda ai propri figli di amarsi sempre, di prendersi cura e farsi belli l’uno per l’altra. Di non far mai mancare la tenerezza e, soprattutto, di vedersi sempre per come si è e non per come vorremmo che si fosse.

Dopo la benedizione, si è vissuto un momento di convivialità tutti insieme come una grande e unica famiglia.

Nella vita, come nel matrimonio, come cita San Paolo, “L’ amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta".