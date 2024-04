"Cuore puro", la presentazione del libro di Laura D'Angelo

TERMOLI. Si intitola "Cuore puro" ed è il nuovo libro della scrittrice molisana Laura D'Angelo, autrice, critico letterario e poetessa che ha già all'attivo diverse pubblicazioni su riviste internazionali e d'ambito specialistico, nonché testi prettamente poetici e letterari, come la silloge "Poesia dell'assenza", edizione Il Convivio, con ottimi riscontri critici.

Il nuovo volume, edito dalla casa editrice Interno Libri del gruppo Interno Poesia, per la collana Interno Versi, impreziosito dalla copertina a cura di Valeria Puzzovio, è uscita dal 27 febbraio in tutte le librerie e negli store nazionali e online, è il terzo libro della scrittrice molisana, che torna alla prosa poetica e al verso per una scrittura capace di abbinare in maniera originale elementi lirici e narrativi, per un dettato poetico caratterizzato da un contenitore espressivo e da un candore raro: tratto distintivo della scrittura della D'Angelo, come già evidenziato più volte, un'insolita purezza di forma, una semplicità capace di trafiggere tuttavia e di porsi quale risultato di un equilibrio tra chiarezza espressiva e pregnanza di senso.

Il cuore puro è come fosse una sorta di autobiografia della stessa Laura, una persona minuta ma molto dolce. Il cuore è l’emblema di moltissime cose che ci riguardano da vicino, rappresenta la passione, l’amore nelle sue mille sfaccettature.

Il cuore è un motore che offre tante situazioni che vanno dall’esaltante al deprimente. Dolori e gioie, questo dà il cuore.

Questo è il nuovo libro “Cuore Puro” della dolcissima e simpaticissima Laura D’Angelo di Montenero di Bisaccia che è stato presentato presso l’auditorium di via Elba nell’ultimo fine settimana, dove ha dialogato con l’autrice, la poetessa Rossella De Magistris mentre alcuni versi del libro di Laura, sono stati letti dall’attrice Franca Sciarretta. Vi assicuriamo che ci sono tantissimi motivi per leggere il libro con il cuore in mano della scrittrice Laura D’Angelo.

