"Squilli di Trombetta", diamo i voti al weekend sportivo termolese

TERMOLI. Appuntamento settimanale con la nostra rubrica “Squilli di Trombetta”. Diamo i voti alle prestazioni delle squadre e degli atleti termolesi dell’ultimo weekend sportivo.

Questa settimana non potevamo non mettere sul podio più alto dei nostri giudizi il calcio di serie D.

Termoli Calcio 1920, voto 10. Dopo la bella vittoria in rimonta sul Real Monterotondo di domenica scorsa allo stadio Cannarsa si cerca di chiudere la questione “salvezza diretta” in casa del Termoli 1920. Resta solo un pericoloso ostacolo da superare, domenica prossima si andrà a casa di un disperato Matese che cercherà con le unghie e con i denti di conquistare quelle flebili speranze di poter agganciare in zona Cesarini i play-out che pur non garantendo la salvezza danno almeno qualche speranza. Coi loro 25 punti in classifica nemmeno in caso di conquista dei play-out saranno certi di poterli comunque disputare per la famosa regola che se ci sono otto o più punti di differenza con la sest’ultima in classifica ed oggi tra il Matese ed il Real Monterotondo ce ne sono già 10 di differenza. A Piedimonte Matese potrebbe tutto sommato bastare un pareggio, con una vittoria sarebbe certa al 99%, anche se i giallorossi faranno a meno di Sicignano, Garzia e probabilmente Hernandez, ma rientrano Hutsol e forse Longo.

Air Basket Termoli, voto 9,5. Tre è il numero perfetto, e tre sono state le vittorie in queste prime tre gare della fase ad orologio. Dopo Campli e Torre De Passeri è caduta anche la Magic Chieti che, escluso il Vasto, era la squadra più temibile. La squadra è in piena salute, magari negli inizi della gara ci mette un po’ a carburare come i veicoli diesel, però dopo aver preso la strada va avanti e passa su tutti come un rullo compressore. La gara di domenica prossima è inutile e, secondo me, coach Marinelli, davvero grande nella conduzione della squadra, farà un robusto turn over.

Con il vento in poppa si aggiudicano il podio 2 new entry, Gianfranco e Nicolino per la vela, voto 9. Abbiamo visto volare sulle acque dello specchio marino di Rio Vivo, una imbarcazione davvero speedy “Sailing Foil”, un vero e proprio foglio di vela. In Italia ce ne sono attualmente solo 5 e tutte sulle acque del lago di Garda e Iseo. A Termoli, con il volo a pelo d’acqua di sabato, possiamo dire che Gianfranco e Nicolino sono stati i pionieri nel Sud Italia a portare questa nuova era della vela volante. Li ringraziamo per averci fatto vivere insieme a loro questa prima nuova esperienza velistica.

Airino basket Termoli, voto 8,5.

Vittoria in trasferta per l'Airino basket Termoli nel torneo di divisione regionale 2 (Promozione) Abruzzo-Molise. La formazione guidata dal coach Salvatore Coppola ha chiuso alla sirena sul 65-51 a Cepagatti, contro il quintello locale. I "Gialloblù" vincono in trasferta lo "spareggio" con il Cepagatti per il terzo posto in classifica. Gli abruzzesi dovevano vincere per sigillare la propria posizione, ma hanno trovato Cau & Co. che hanno tirato fuori dal cilindro la loro miglior prestazione in esterno. Questa vittoria, al momento, scongiura la semifinale contro la prima in classifica ancora imbattuta. La cronaca racconta di una partita sempre condotta dai molisani, in avanti fin dal primo quarto, con difesa e controllo delle "Plance" che portano contropiedi e punti. Il piano partita è questo per poter contrastare il team abruzzese ricco di punti nelle mani di Del Grosso e Chiericozzi che in due totalizzano 32 dei 51 totali. Terzo quarto spartiacque, per i molisani che trovano le energie per allungare sul più 17. Coach Bartolotta prova a cambiare le carte in tavola nell'ultimo quarto con una zona 3-2, che sporca le percentuali e rallenta i ritmi, e riporta i locali ad accorciare nel punteggio ma mai a dare l'impressione di una completa rimonta. Ora ai Gialloblù rimangono due partite per completare la fase ad "Orologio". La prima domenica 21 aprile in casa dello Spoltore, secondo in classifica, e probabile avversario nel turno di play-off, e si chiude in casa con la quinta classificata I Tiger Shark di Giulianova.

Termoli2016, voto 7. La domanda nasce spontanea, come mai prestazioni importanti come quella di domenica hanno tardato così tanto ad arrivare? Sicuramente ci saranno delle attenuanti, probabilmente si è calcolato male l’impatto con questo campionato. Ci auguriamo di disputare i play out. La classifica vede oggi un pari merito e una differenza reti che porterebbe ai play-out, occorre tenere salda la voglia di salvezza, negli ultimi tre match solo l’Olympia Agnonese è uno scontro diretto, peraltro in casa. Impegni da gestire sempre attentamente quelli con l’Aurora Alto Casertano e la Polisportiva Fortore.

Volley serie C maschile, Termoli pallavolo, voto 5. Dietro la lavagna ci finiscono maldestramente i ragazzi di Coach Palli che, in gara 2 di Play Off, perdono seccamente 3 a 0 contro il Montorio Volley. Ora la terza sfida è tutta un rebus, come l’avranno recepita? Ci saranno scorie pericolose che la stessa gara di Montorio ha lasciato dietro? La terza partita è una vera incognita. Speriamo in un rigurgito di orgoglio come quello avuto contro l’Ortona, altrimenti sarebbe davvero una grandissima delusione .

Galleria fotografica