Kalena bikers pronti al secondo giro "off-road" 2024

CASACALENDA. Il Motoclub Kalena Bikers ha organizzato un nuovo evento un magnifico appuntamento con il 2° Giro Off-road 2024 con punto di ritrovo a Provvidenti, sede del Motoclub. Il dinamico gruppo di Bikers Kalena è al secondo anno del giro del medio Molise.

Sono ammessi alla manifestazione moto e Atv ( All-Terrain Vehicle), e tutti i mezzi partecipanti devono essere in regola con il codice della strada.

Il programma prevede l’apertura per l'iscrizione alle ore 08:00 a Provvidenti.

La partenza è fissata per le ore 9. Un appuntamento da non perdere per i centauri della strada, il percorso si snoda lungo le colline molisane, un itinerario che è uno spettacolo naturalistico e paesaggistico, sono 90 i Km immersi nelle bellezze del medio Molise. Infatti il 2° Giro Off-road 2024 toccherà centri storici, e punti naturalistici, lambisce l’Oasi Lipu di Casacalenda, e altri centri urbani come Provvidenti, Bonefro, San Giuliano di Puglia, Colletorto.

Lungo il percorso è prevista una sosta con punto di rifornimento e ristoro al Km 50 circa. Per i centauri il divertimento è sicuramente garantito. Inoltre sono previsti con i mezzi anche percorsi HARD facoltativi.

All’arrivo i centauri potranno gustare un ottimo pranzo completo. Per maggiori informazioni contattare Danilo al numero tel. 347 7113992 oppure Pietro al numero tel. 331 6786922. Giuseppe Alabastro.