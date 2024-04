Il quartiere Sant'Alfonso programma l'estate 2024

TERMOLI. Presso la sede dell’associazione Sae112, è stato presentato il calendario della III^ edizione dello Street Food Festival dal 5 al 7 luglio 2024, organizzato dal comitato quartiere S. Alfonso in collaborazione con la società Eventi Arte Spettacolo e con il patrocinio del Comune di Termoli.

Il presidente del comitato, Gianfranco Cannarsa, si dichiara entusiasta per aver organizzato anche quest’anno, la manifestazione di quartiere Street Food Festival e ringrazia della collaborazione offerta da Fortunato Magnacavallo Segretario di Eventi Arte Spettacolo. L’evento si terrà come negli anni precedenti presso l’area di via Germania e via Montecarlo.

Inoltre, il presidente Cannarsa, ha precisato con queste manifestazioni il Comitato vuole utilizzare le aree già esistenti e dedicate del quartiere per il divertimento, il fine è portare nel quartiere un’occasione di divertimento per tutti.

L’evento prevede gonfiabili per bambini, tanto food, mercatini e tanti altri divertimenti. Apertura degli stand enogastronomici, food e mercatino tutti i giorni alle ore 17:00.

Il programma di quest’anno prevede diversi spettacoli, giorno 5 luglio si esibiranno alle ore 21:30 il gruppo Calzini Spaiati Band mentre l’ospite della serata è il cantante Gigione, il suo spettacolo è previsto per le 22:30. Il giorno 6 luglio alle ore 21:30 musiche e balli a cura del Dj-set Nick de Palma. Il giorno 7 luglio alle ore 21:30 si esibiranno Iguana Cafe Quarter. Gli organizzatori con un cartellone di questo spessore sono sicuri che il divertimento è garantito.

Il vicepresidente del Comitato Armando Carotenuto ha sottolineato che la manifestazione verrà inserita all’interno del programma Estate Termolese organizzata dall’Amministrazione Comunale di Termoli.

Il segretario di Eventi Arte Spettacolo, Fortunato Magnacavallo, nel suo intervento ha illustrato che saranno presente circa 15 stand per il Food, 7 per i mercatini, un ampio palco per gli spettacoli, una manifestazione curata nei particolari senza tralasciare nessun dettaglio.

L’evento ha riservato un importante spazio culturale con l’esposizione di diverse creazioni artistiche (dipinti e sculture) dell’artista professoressa Ylenia Paladino. Le sue opere sono state esposte in diverse città europee quali Berlino, 2 volte a Londra, a Bruxelles, a Montecarlo e al Louvre e recentemente è approdata negli Stati Uniti d’America con l’esposizione di alcune sue opere a New York. Giuseppe Alabastro.