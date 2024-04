La vita di Chiara Corbella Petrillo, riflessione e ascolto sulla storia della Serva di Dio

TERMOLI. Ci siamo, stasera, venerdì 19 aprile, alle 19, nell'Auditorium della parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Termoli, si svolgerà un incontro testimonianza su 'La vita di Chiara Corbella Petrillo, Serva di Dio' promosso dal Centro vocazioni della diocesi di Termoli-Larino. Un momento di ascolto, riflessione e dibattito che ripercorre la vita di Chiara, attraverso la voce di chi l'ha conosciuta cogliendo in lei uno straordinario dono di Dio, un dono di amore per gli altri. Si tratta di Elisa e Angelo, amici di Chiara e di suo marito Enrico.

La foto di Chiara sorridente con la benda è straordinaria se si considera che è stata scattata nell'aprile del 2012: da poco più di dieci giorni ha scoperto di essere una malata terminale Nelle settimane che seguono, trascorse insieme a suo marito in disparte e lontano dalla città, Chiara si prepara all'incontro con lo Sposo. Sostenuti dai sacramenti amministrati quotidianamente dal loro padre spirituale, Chiara ed Enrico sono più che mai forti della fedeltà di Dio, che li ha sempre accompagnati in una misteriosa letizia. Chiara muore a mezzogiorno del 13 giugno 2012, dopo aver salutato tutti, parenti ed amici, a uno a uno. Dopo aver detto a tutti Ti voglio bene. Il suo funerale viene celebrato a Roma il 16 giugno 2012 ... Le persone accorse sono moltissime.

Il cardinale Agostino Vallini, presente alla celebrazione dichiara: «ciò che Dio ha preparato attraverso di lei, è qualcosa che non possiamo perdere". Come i funerali dei suoi due figli, anche questa celebrazione diventa così la testimonianza cristiana dell'inizio di una vita nuova». (https://www.chiaracorbellapetrillo.org/biografia/). Qualche tempo prima infatti, Enrico e Chiara avevano accolto due vite, Maria Grazia Letizia e dopo un anno Davide Giovanni, entrambe con gravi malformazioni, venute alla luce contro ogni aspettativa medica, e accompagnate in cielo dopo poche ore di vita su questa terra. Dal 2012 i familiari e gli amici di Chiara vengono chiamati per raccontare la sua storia, in Italia e all'estero. Finalmente, a distanza di quattro anni dalla richiesta fatta, anche la diocesi di Termoli-Larino potrà accogliere gli amici di Chiara che hanno condiviso con lei un pezzo di vita.

«Sarà sicuramente un dono prezioso per quanti verranno – afferma don Sergio Carafa, responsabile del Centro diocesano vocazioni 'La Sorgente' – un invito aperto a tutti, soprattutto ai giovani e alle famiglie, per un incontro che non sarà possibile replicare in futuro, date le molte richieste di testimonianze che riceve l'Associazione "Amici di Chiara Corbella Petrillo"».