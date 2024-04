Studenti alla scoperta del Bosco Fantine

CAMPOMARINO. Il bosco si fa scuola a cielo aperto: siamo a Campomarino dove, ieri mattina, 50 alunni delle scuole medie hanno effettuato una visita didattica nel bosco Fantine e conosciuto il Centro di Educazione Ambientale.

Ad accogliere gli alunni e gli insegnanti Di Renzo Ludovica, Michele Cartoccio, Marone Dario, Pasqualone Lorella, Di Carlo Danila, Longavita Ennia, alcuni volontari di Ambiente Basso Molise.

Lo scopo principale di queste visite didattiche mira a mostrare a studenti e visitatori cosa significano gli innumerevoli servizi che gli alberi ci regalano, attraverso i loro processi fisiologici naturali e la loro importanza per combattere il riscaldamento globale.

Per i giovani allievi è stata un'occasione per scoprire più da vicino gli importanti benefici del bosco sulla qualità dell’aria e per riflettere sul tema della sostenibilità e delle azioni possibili di fronte alle urgenze del cambiamento climatico. I boschi svolgono funzioni protettive, ricreative e di produzione: il bosco Fantine possiede un suo valore intrinseco dato dalla ricchezza di organismi viventi che lo compongono e le migliaia di specie che vi trovano casa o rifugio che fanno, di questo territorio, un “unicum” assoluto in campo nazionale e decisamente un territorio pregiato e ricchissimo di biodiversità.

Dopo la visita nel cuore del bosco e le numerose tracce dei suoi abitanti, gi studenti sono stati impegnati nei laboratori che i volontari di Abm hanno preparato per loro. Laboratori alla scoperta di piante straordinarie, di mammiferi che volano, di rettili e della straordinaria presenza del lupo.

Una storia infinita che solo il Bosco Fantine sa regalare.