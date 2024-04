Studenti del Majorana incontrano referenti di Stellantis e Acc

TERMOLI. Ieri 18 aprile 2024 le classi quarte (articolazione Automazione e Chimica) dell’Istituto Tecnico “E. Majorana” di Termoli hanno partecipato ad un momento formativo di alto profilo. In particolare nella prima parte della mattina all’interno della sala “Accademy” è stata presentata la nuova Gigafactory che verrà realizzata all’interno del perimetro di quella che era lo stabilimento FIAT.

La situazione attuale vede i trasporti come il settore che maggiormente emette gas serra in Europa. Nello stesso tempo solo il 3% delle batterie vengono prodotte nel nostro continente. L’85% viene lavorato e prodotto in Asia. Per questo motivo nel 2019, la Commissione Europea, ha lanciato un progetto di ricerca e innovazione in tutti i segmenti che operano sulla catena del valore delle batterie. Nel 2020 nasce da una alleanza tra Saft (divisione di TotalEnergies) e Stellantis la joint venture ACC. In seguito si unisce anche Mercedes-Benz. L’ambizione è quella di diventare leader in Europa nella produzione delle batterie aumentando la sostenibilità nei trasporti riducendo i costi creando nuove opportunità di lavoro mediante professionalità e competenze nel campo delle batterie per i veicoli elettrici. Nel 2023 ha inaugurato il primo stabilimento in Francia e nel 2026 sarà in produzione quello di Termoli.

I referenti ACC hanno mostrato agli studenti e docenti accompagnatori sia la parte progettuale dei moduli che verranno realizzati ma soprattutto le fasi di realizzazione delle batterie che si possono racchiudere in tre macro-processi: chimico, meccanico ed elettrico. Il ciclo prevede la produzione degli elettrodi, l’assemblaggio delle celle, l’attivazione delle celle e i controlli qualità, l’assemblaggio delle celle nei moduli per formare le batterie richieste dal cliente finale.

ACC stima di produrre entro il 2030 circa 120 GWh di batterie per alimentare 2 milioni di veicoli elettrici e di ridurre a 40 kg eqCO2/kWh l’impronta ecologica delle batterie.

ACC mediante le azioni che sta operando contribuisce al raggiungimento di alcuni goals relativa all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite quali: il 4 - istruzione di qualità, 5 – parità di genere, 8 – lavoro dignitoso e crescita economica, 9 – imprese, innovazioni e infrastrutture, 12 – consumo e produzioni responsabili e 13 – lotta contro il cambiamento climatico.

La seconda parte della visita invece è stata destinata all’officina “Termoli 3” dove Stellantis (fusione tra i gruppi Fiat Chrysler Automobiles e PSA) produce i motori endotermici. È la parte dello stabilimento ad alta automazione dove i tecnici hanno fatto vedere le applicazioni pratiche e di produzione relativamente all’uso dei PLC e dei Robot. La cosa che traspare è l’alta specializzazione delle attrezzature ma soprattutto le elevate competenze dei tecnici Stellantis che hanno animato la visita. È stato un momento formativo di alto spessore sia per gli studenti sia per i docenti che li hanno accompagnati. La visita è terminata con il pranzo “offerto” nella mensa di stabilimento. Durante la visita c’è stato anche un momento di confronto e scambio tra la dirigente scolastica prof.ssa Maria Maddalena Chimisso e il direttore di stabilimento ing. Nicola Spina per discutere su progettualità future e condivisioni tra la scuola e il mondo del lavoro. Oggi è stato il primo appuntamento tra l’Istituto Tecnico “E. Majorana” di Termoli, il gruppo Stellantis ed ACC e si prevede di sviluppare nuove opportunità e momenti di confronto per i nostri allievi.

È doveroso precisare come tutti gli interventi siano stati altamente stimolanti per i discenti, anche per la più volte sottolineata importanza e centralità delle persone impegnate nel processo produttivo, unitamente all'indispensabile aggiornamento professionale che contraddistingue tutte le fasi della vita lavorativa di ogni operatore di qualsivoglia settore.

Un ringraziamento speciale a tutti i tecnici e operatori Stellantis e ACC che ci hanno accolto in modo “familiare” e hanno dato una disponibilità squisita e attenta affinché la giornata fosse pregna di significato.