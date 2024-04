Olimpiadi Internazionali della Chimica 2024: finale regionale all’UniMol

Sabato 20 aprile, dalle ore 10.30, in gara 95 allievi selezionati in 12 istituti superiori della regione Molise

MOLISE. Sabato 20 aprile, alle ore 10.30, al Dipartimento di Bioscienze e Territorio, sede universitaria di Pesche (IS), in località Fonte Lappone, 95 allievi selezionati in 12 Istituti Superiori della regione Molise - da Campobasso a Termoli, da Larino a Bojano, da Isernia a Venafro - parteciperanno alla finale regionale dei Giochi della Chimica.

Nati nel 1984, i Giochi e le Olimpiadi della Chimica, si confermano tra le iniziative di valorizzazione delle eccellenze del mondo della scuola secondaria superiore, a conferma di attenzione e centralità per una disciplina tradizionalmente considerata di difficile comprensione, ma che si è saputa ritagliare, sempre più, un ruolo nodale nelle preferenze dei giovani, delle studentesse e degli studenti nella società moderna. E che, ancor più oggi, ricopre un ruolo da protagonista in settori strategici come l’industria farmaceutica, la ricerca dei materiali innovativi (costruzioni, tessuti, aerospazio…); ma è anche parte integrante in molti aspetti della quotidianità, dall’alimentazione alla mobilità, dalla comunicazione all’igiene e salute.

I “Giochi della Chimica” – organizzati dalla Società Chimica Italiana (SCI), su incarico del Ministero dell’Istruzione e del Merito - non solo rinsaldano tale aspetto, ma ne rappresentano il trampolino di lancio migliore, più efficace e che si caratterizzano per un duplice obiettivo: da un lato stimolare tra le giovani generazioni l’interesse e la passione per questa disciplina; dall’altro di selezionare la “squadra italiana di chimica” per partecipare alle Olimpiadi Internazionali.

Punto di riferimento da sempre il Dipartimento di Bioscienze e Territorio, che nella sua sede di Pesche, domani, sabato 20 aprile, a partire dalle ore 10.30, ospiterà la fase regionale dei Giochi della Chimica 2024, curata come sempre dai docenti di chimica dei Corsi di laurea in Biologia e che vede il prof. Vincenzo De Felice referente regionale per il Molise.

Le studentesse e gli studenti primi classificati nelle due classi (classe A studenti dei primi due anni della scuola secondaria superiore; la classe B del successivo triennio) avranno accesso alle Finali Nazionali in programma a Firenze dal 24 al 26 maggio 2024.

Qui saranno selezionati i 4 studenti che formeranno la squadra Italiana che dal 21-30 luglio 2024, parteciperà alla International Chemistry Olympiad che quest’anno si terrà a Riyadh (Arabia Saudita).

La Cerimonia di premiazione dei primi tre classificati in ogni classe di concorso - con il supporto del gruppo di lavoro UniMol formato da docenti e personale tecnico-amministrativo - si terrà il prossimo 15 maggio, naturalmente sempre al Dipartimento di Bioscienze e Territorio, nell’Aula Magna “Galileo Galilei”.