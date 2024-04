Dalla sorgente alla foce del Biferno con gli scolari

TORELLA DEL SANNIO-TERMOLI. Gli studenti e le insegnanti delle classi 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria di Torella del Sannio appartenente all’istituto comprensivo “G. Barone” guidato dalla professoressa Agnese Di Blasio, hanno partecipato al viaggio d’istruzione “Dalla sorgente alla foce”.

Il viaggio nasce dalla necessità di approfondire sul campo, attraverso esperienza diretta, gli argomenti trattati nelle discipline antropologiche e scientifiche. Gli alunni si sono cimentati, nei giorni precedenti, a scoprire con lo studio delle mappe e di varie fonti il corso e il percorso del Biferno analizzandone anche le caratteristiche, la portata, la qualità delle acque e le storie e le leggende legate ad esso. Durante l’uscita, la scolaresca, ha potuto verificare le conoscenze apprese, acquisirne di nuove e trasformare alcune abilità in competenze vere e proprie non solo legate alle discipline ma anche alle capacità relazionali.

Il punto di partenza è stato l’impianto di captazione dell’acqua situato all’interno del Matese. Gli alunni sono rimasti affascinati nel vedere come l’acqua attraversa le rocce, si purifica e si arricchisce di sali minerali prima di essere convogliata nelle tubature e arrivare nelle nostre case. Successivamente si sono recati alla foce del Biferno che dopo 83 chilometri si getta nel mar Adriatico nei pressi di Campomarino.

Ultima tappa pomeridiana a Termoli dove gli alunni sono stati accolti dal presidente dell'Archeoclub, Oscar De Lena che ha illustrato la storia termolese ai ragazzi rendendoli partecipi del suo entusiasmo e coinvolgendoli in tutti gli avvenimenti storici più importanti della città. De Lena ha mostrato ai ragazzi una vecchia mappa in cui si nota che una volta parte del Biferno era navigabile in modo da trasportare granaglie fino alla foce del fiume prima che le stesse fossero imbarcate per raggiungere i pastifici della zona del napoletano.

Inoltre sempre prima della foce nel periodo bizantino esisteva un porto per il rifornimento delle navi che dall'Esarcato di Ravenna raggiungevano poi Costantinopoli la capitale dell'Impero Romano d'Oriente. È proprio in prossimità della foce dove una decina di anni fa fu scoperta dal prof. Gianfranco De Benedittis una necropoli bizantina. La scolaresca, nonostante la pioggia incalzante, ha continuato a manifestare interesse attratti dalla capacità di conquistare l’attenzione del relatore.

La visita a Termoli ha permesso agli alunni di visitare, il porto, il borgo, la cattedrale con la sua cripta e il castello Svevo, prima di ripartire, verso le 17 per le loro case.