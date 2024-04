Studenti dell'Achille Pace a Ontinyent, esperienze spagnole

Erasmus plus

Erasmus plus sab 20 aprile 2024

TERMOLI. Li abbiamo lasciato in partenza da Termoli, 15 alunni e 2 insegnanti, dell’istituto comprensivo "Achille Pace", accreditato, come singolo istituto, al progetto di mobilità europeo Erasmus + KA120, valido dall’anno scolastico in corso al 2027.

Sono finiti sui social spagnoli, ovviamente come riscontro della missione educativa internazionale.

Ontinyent ha accolto gli studenti del programma Erasmus +, il sindaco Jorge Rodríguez ha ricevuto una delegazione di studenti provenienti dall'Italia, accompagnati dagli studenti e dagli insegnanti del Ceip Lluís Vives. Gli studenti hanno partecipato, insieme agli studenti di Ontinyentí, a un progetto del programma Erasmus+.

Il gruppo di studenti e insegnanti si è recato al Palau de la Vila, dove ha incontrato il sindaco Jorge Rodríguez e l'Assessore all'Istruzione, Ferran Gandía che hanno incoraggiato gli studenti a godersi l'esperienza e a scoprire tutte le attrazioni di Ontinyent, oltre a come "approfittare dell'opportunità per migliorare le proprie competenze linguistiche". Gli studenti hanno visitato diversi luoghi tipici della città, come il Pou Clar, il Palau de la Vila, il Museo dels Gegants i Cabets e il rifugio antiaereo. Si prevede inoltre che durante questa settimana potranno visitare la Colla de Campaners.

Gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, di entrambi i plessi, stanno compiendo il loro primo viaggio del progetto europeo. All’interno del programma assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani.

Si conclude una settimana ricca di eventi, attività, laboratori, visite e scambi culturali.