Ugo Ciarfeo ricorda Eleonora Duse nel centenario della morte

TERMOLI. A Eleonora Duse. E L’Altrotheatro di Ugo Ciarfeo. Nel primo centenario della sua morte. «La prima sensazione della critica fu di trovarsi di fronte ad una attrice che violava i canoni della tradizione. La violazione consisteva nell'abbandono di tutti gli stereotipi formali del mestiere teatrale. La Duse insomma aboliva tutte le convenzioni teatrali. In rapporto con gli autori contemporanei, da lei interpretati aveva una sostanziale autonomia, per cui si deve parlare di fenomeno che ebbe per i contemporanei anche questo significato di insinuare nell'alta cultura l'idea dell'autonomia nei confronti del testo. Ma il successo della Duse fu dovuto innanzitutto alle donne che si riconobbero in lei a vivere in quell'attrice, che non bandiva ideologie, i simboli attorno a cui poteva stringersi la loro solidarietà.

La Duse non recitò sé stessa, interpretò il personaggio immaginato dal poeta aggiungendo l'estrema chiarezza dell'espressione che egli non ha potuto trovare. Essa interpretò ciò che sta scritto tra le righe del copione. Interpretò i personaggi, ha calcato le lacrime della motivazione, ricostruì il dramma psicologico. Con un fremito delle labbra, con un movimento delle spalle, con una modulazione della voce, dipingeva il maturarsi di una decisione.

Ma cade il sipario ed essa resta lì in piedi, solitaria, sentendosi le tracce di tutte le cose, come se della polvere l'avesse ricoperta. Si è data, ma non si è spesa interamente, si è stancata ma non si è esaurita. Ha solo recitato. E l'ombra di un segreto scoraggiamento, d'una segreta delusione si stende come un nuovo, meraviglioso velo sopra la tragica maschera che è il suo volto. 21 Aprile 1924, Eleonora Duse muore. Una morte avvenuta nell'albergo di Pittsburgh e che le conveniva perché il viaggio e il conseguente rimpianto della casa erano la dimensione sua propria e perché per un attore morire in tournee era un po' come per un soldato cadere in battaglia. Durante il primo suo viaggio in America latina era morto un gentile compagno che la corteggiava un po', Arturo Diotti, subito rimpiazzato e la Duse scriveva a Matilde Serao: "come si rimpiazza eh?" Ma lei, Eleonora Duse, non era rimpiazzabile e alla Compagnia non restò che tornare in Italia, accompagnando la salma coperta di rose bianche nei sontuosi funerali di stato che certamente oltremodo l'avrebbero infastidita».

Intanto, proprio nel centenario della morte, Poste Italiane comunica che oggi 21 aprile 2024 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo commemorativo di Eleonora Duse, nel centenario della scomparsa, relativo al valore della tariffa B pari a 1,25€.

Tiratura: 250.020 esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura del Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce un particolare del dipinto di Cesare Giardini denominato “Eleonora Duse” realizzato nel 2008, in cui la mano destra della grande attrice italiana, soprannominata la “Divina”, è aperta a simboleggiare la creatività nella recitazione che si trasfigura in una farfalla azzurra che si libra in volo. (collezione privata - Pietro Giorgis)

Completano il francobollo le legende “ELEONORA DUSE”, “VIGEVANO 1858” e “PITTSBURGH 1924”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Vigevano Centro (PV).

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia. poste.it .

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20 euro.