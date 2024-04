Il ricordo a Guardialfiera di San Vincenzo Pallotti

GUARDIALFIERA. Una circostanza che ci sveglia: il ricordo a Guardialfiera di San Vincenzo Pallotti, l’apostolo di Roma e Padre dei Poveri nel mondo. Il Santo non è solo un aureolato di luce. Possiede invece un volto concreto: il nostro volto quotidiano, solcato però di un più grande amore. Vive la nostra storia. Vive nel mondo senza essere del mondo. Assapora e dispensa a noi le meraviglie di Dio.

Meravigliosa, perciò è stata per me (battezzato con il nome di Vincenzo) scoprire la possibilità di festeggiare simultaneamente, due volte l’onomastico - assieme ai Santi di cui porto l’etichetta - nello stesso giorno, il 22 gennaio, poiché in quel dì, ricorre la memoria liturgica di San Vincenzo martire, diacono di origine spagnola, ma pure quella di San Vincenzo Pallotti, italiano, un romano eccellente. E me ne son reso conto solo adesso, in seguito ad una trovata di Padre Anbu Savarimuthu (Anbu, nome indiano che da noi significa “amore”). Don Anbu è, dunque, Parroco geniale a Guardialfiera.

È un “pallottino” esplosivo a cui, per lo zelo e l’ansia missionaria di diffondere il Vangelo, è venuto in mente di organizzare un “San Vincenzo spostato”. Spostando insomma, per una volta, il suo giorno festivo, dal 22 gennaio a domenica 21 aprile.

A primavera, per dar vita così ad un raduno di serenità, ad una grande festa popolare, qui, Sede di quell’antica Diocesi, nella quale adesso compiono il loro apostolato tanti sacerdoti e tante suore appartenenti alla Congregazione religiosa fondata da San Vincenzo Pallotti: Civitacampomarano, Lucito, Castelbottaccio, Lupara. Ma pure Ripabottoni, Morrone, Provvidenti, Casacalenda.

E m’accorgo, in questa circostanza, come don Vincenzo Pallotti sia stato ordinato prete nel 1818: nell’anno e nel mese in cui fu soppressa la Diocesi di Guardialfiera. Ma… col dito di Dio, il 22 aprile 1969 Paolo VI (ora Santo), volle riabilitare la Cattedrale di Guardialfiera, a titolarità episcopale.

Alle ore 18, in una solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo monsignor Gianfranco De Luca e con l’intervento di Padre Zenon Hanas, Ministro Generale dell’Ordine Religioso, verrà ricordato San Vincenzo Pallotti, precursore anche dell’Azione Cattolica. Sarà per la comunità, occasione per recuperare quei valori di San Vincenzo non più quotati alla borsa del nostro mondo insensato: pazienza, gentilezza, silenzio, delicatezza, modestia, spirito di sacrificio, buon senso, onestà. E scoprire pure che in mezzo a tante rovine, sta facendo capolino il fiore delicato della speranza.

Vincenzo Di Sabato