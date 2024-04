Run4Hope: centinaia di podisti a sostegno dell'Ail

CAMPOBASSO. Il maltempo non ferma gli organizzatori e per la prima volta a Campobasso partita oggi la manifestazione nazionale Run4Hope.

Grazie al grande sforzo organizzativo e all’impegno profusi da F.I.D.A.L. e CONI Molise, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale del Molise, del Comune di Campobasso e dei Liona di Campobasso, centinaia di podisti si ritrovano per la prima volta a Campobasso per prendere parte alla 4^ edizione della RUN4HOPE, manifestazione nazionale, promossa dall’omonima associazione ONLUS, che valorizza il binomio RUNNING e SOLIDARIETA’ e che, quest’anno, ha la finalità di raccogliere fondi a sostegno dell’AIL - Associazione italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma.

L’appuntamento era fissato per le ore 9.30 presso la Caserma Eugenio Frate, sede della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso.

A seguire è previsto il saluto delle autorità e l’esecuzione dell’inno nazionale, al termine del quale, alle ore 10, sarà dato il via alla manifestazione podistica, non agonistica, che si snoderà festosa sino a raggiungere il centro cittadino, attraversando simbolicamente numerose istituzioni cittadine, i cui vertici hanno dato la loro concreta adesione (in mero ordine di percorso Questura, Scuola Allievi Agenti di Polizia, Comando Regionale della Guardia di Finanza, Presidio Militare dell’Esercito Italiano, Comune di Campobasso, Prefettura di Campobasso, Convitto Nazionale “Mario Pagano”, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando dei Vigili del Fuoco).

Quasi 500 erano gli iscritti già giorni fa, che indossano per l’occasione una maglia celebrativa, nelle tinte bianca, rossa e verde, per comporre il nostro simbolico tricolore nazionale.

Presenti anche numerose associazioni di volontariato (Amici del 112, Associazione Nazionale Carabinieri sezioni di protezione civile di Campobasso e Boiano, Associazione Nazionale Polizia di Stato, l’associazione Task Force di Campobasso e il Corpo Ambientali di Bosco Faiete) che, unitamente alle Forze dell’Ordine, garantiranno la sicurezza lungo l’itinerario e l’assistenza sanitaria (con automedica del C.I.S.O.M.), mentre all’interno della sede dei Carabinieri, dove i DJ di Radio Luna contribuiranno a rendere più festosa e “chiassosa” la manifestazione, saranno allestiti stands dei Volontari del C.I.S.O.M., dell’A.V.I.S. di Campobasso, dell’AIL Molise, nonché degli sponsor “LA MOLISANA”, “Caffè Camardo”, “Intersport Campobasso” e “Acqua Sepinia”, che forniranno un presente a tutti i partecipanti.