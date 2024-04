"Per un mondo migliore", si celebra la Giornata della Terra

TERMOLI. Domani, lunedì 22 aprile, giornata mondiale della Terra, il Lions club Termoli Host, su impulso del presidente Domenico Fabbiano, celebra la ricorrenza con l'evento "Per un mondo migliore", nella zona di Rio Vivo, dalle 9.30.

«Quando Madre Terra ci manda un messaggio. Continuiamo a trattare il tema dell’Ambiente, considerato strategico dal nostro Governatore, e dal nostro club sposato appieno, anche perché è divenuto un’emergenza del pianeta – sostiene Fabbiano - l’obiettivo dei Lions Club Termoli Host è: creare un ambiente più verde e pulito. Madre Terra sta chiaramente sollecitando un invito all’azione. La natura sta soffrendo.

Gli oceani si riempiono di plastica e diventano più acidi. Il caldo estremo, gli incendi e le inondazioni hanno colpito milioni di persone. Anche in questi giorni stiamo ancora cercando di rimetterci in carreggiata dal Covid-19, una pandemia sanitaria mondiale legata alla salute del nostro ecosistema. I cambiamenti climatici, i cambiamenti naturali causati dall’uomo e i crimini che distruggono la biodiversità, come la deforestazione, il cambiamento dell’uso del territorio, l’intensificazione dell’agricoltura e della produzione di bestiame o il crescente commercio illegale di specie selvatiche, possono accelerare la velocità di distruzione del pianeta.

Questa è la seconda Giornata della Madre Terra celebrata nell’ambito del Decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi. Gli ecosistemi supportano tutta la vita sulla Terra. Più sani sono i nostri ecosistemi, più sano è il pianeta e i suoi abitanti. Il ripristino dei nostri ecosistemi danneggiati aiuterà a porre fine alla povertà, a combattere il cambiamento climatico e a prevenire l’estinzione di massa. Ma ce la faremo solo se tutti daranno il loro contributo.

Per questa Giornata Internazionale della Madre Terra, ricordiamo a noi stessi, più che mai, che abbiamo bisogno di passare a un’economia più sostenibile che funzioni sia per le persone che per il pianeta. Promuoviamo l’armonia con la natura e la Terra. Unisciti al movimento globale per ripristinare il nostro mondo!»