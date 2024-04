Lo Stato Sociale, Emanuela Aureli e Marco Morandi: verso San Leo

SAN MARTINO IN PENSILIS. Fervono i preparativi per la festa in onore di San Leo a San Martino in Pensilis. Ricco il programma religioso e ricreativo.

Il comune di San Martino in Pensilis, dalla sua pagina social annuncia così il cartellone degli eventi.

"Nel ringraziare tutti gli sponsor che anche quest'anno, con grande generosità, ci hanno sostenuto, e Caterina Parisi per la bellissima immagine, vi presentiamo il cartellone degli eventi della Carrese 2024".

Ad aprire i festeggiamenti sarà la riconsegna del "Palio, nel pomeriggio di domani, martedì 23 aprile presso la chiesa di San Pietro Apostolo.

Ricco il programma di eventi ricreativi con "Lo Stato Sociale" in concerto il 2 maggio, la band di "Una vita in vacanza" tormentone del Festival di Sanremo 2018, l'imitatrice e comica Emanuela Aureli e Marco Morandi.

Marco Morandi canta Rino Gaetano mercoledì 1°maggio alle 21:45, mentre l'imitatrice Emanuela Aureli interverrà sul palco il 2 maggio prima della band "Lo Stato Sociale".

Ma non solo nomi importanti, anche eventi ricreativi e culinari saranno i protagonisti della "Carrese 2024" e di San Leo. Fuochi pirotecnici, torneo delle Carresi, primi calci pulcini ed esordienti che ospiteranno le squadre di Portocannone e Ururi sabato 28 aprile a partire dalle ore 9.

Il 25 aprile sarà la volta della presentazione del docu-film "E' stata la mano di San Leo. La carrese nel XX° secolo" a cura di Alessandro Massenzio, alle ore 21:30. Sempre il 25 aprile, alle 16, invece ci sarà la Staffetta della Fede a cura dell'Apd Real San Martino in Pensilis calcio.

Sbandieratori, il concerto di "Un gruppo di amici" e tanto altro ancora, allieteranno l'evento più atteso dell'anno.