Il pellegrinaggio mariano a San Timoteo: rosa, pergamena, icona e lampada benedette da Papa Francesco

TERMOLI. Settimana di grande attesa per l’arrivo della Madonna di Fatima e questi giorni che mancano all’inizio del pellegrinaggio sono scanditi dai Papa Francesco, che su richiesta del parroco di San Timoteo, don Benito Giorgetta, ha benedetto la rosa che sarà donata alla Madonna di Fatima al momento della sua partenza, la lampada realizzata da Cleofino Casolino che sarà accesa dinanzi all'immagine della Madonna di Fatima al suo arrivo in parrocchia, l'icona della Madonna di Fatima scritta da fra Giuseppe eremita che sarà collocata in chiesa a perenne ricordo del pellegrinaggio nella nostra città e consegnato la Bolla della Penitenziera Apostolica, firmata dal Pontefice, con cui è stata donata l'indulgenza plenaria.

Arriverà sabato 27 aprile, al porto di Termoli, la statua della Madonna di Fatima.

Il suo arrivo segna l’inizio di nove giorni di profonda spiritualità e gioia non solo per la comunità locale, ma anche per i tanti fedeli che raggiungeranno Termoli.

Dopo il suo arrivo e i saluti di benvenuto delle autorità religiose, civili e militari, la Madonna sarà accompagnata in una solenne processione per le vie della città, accompagnata dalla maestosa fanfara dei Carabinieri, e da migliaia di fedeli che si uniranno in preghiera e devozione lungo il percorso, fino a giungere nella Chiesa di San Timoteo dove sarà celebrata la Santa Messa, presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca, e custodita e venerata: momento focale di preghiera e riflessione.

Durante i giorni di festa, i cittadini avranno l'opportunità di partecipare a un concerto del gruppo Gen Verde, aggiungendo attraverso la musica un'ulteriore atmosfera di festa e celebrazione all'evento spirituale.

A chiusura del pellegrinaggio, alle ore 19 del 5 maggio, nella Chiesa di San Timoteo, sarà celebrata la Santa Messa, presieduta dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede: momento di grande solennità e riflessione per i fedeli, che riceveranno le benedizioni e la guida spirituale.

Al termine, la Madonna di Fatima Pellegrina in solenne processione con i fedeli raggiungerà l'area portuale di Termoli e partirà a bordo dell'elicottero. Questo momento segna la conclusione del pellegrinaggio e rappresenta un commovente addio alla Madonna, mentre i fedeli continuano a pregare per la loro protezione e intercessione celeste.

Insieme, questi elementi rendono l'evento non solo un momento di devozione religiosa, ma anche un'esperienza culturale e comunitaria di grande valore per la nostra amata Termoli e per l'intera regione Molise.

Galleria fotografica