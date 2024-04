Il bene prezioso delle radici: nipoti di emigrati in cerca delle loro origini

CASACALENDA. Le radici sono un bene prezioso, sono quel filo rosso che unisce le persone, anche da un capo all’altro del mondo. E non esiste tempo o lontananza che non faccia venir voglia di scoprire la terra in cui gli antenati sono nati. Lo sa bene la sindaka di Casacalenda che, negli ultimi giorni, si è trovata di fronte a delle richieste da parte di nipoti, pronipoti di persone che nei primi del ‘900 hanno lasciato la loro terra natia, per cercare di far fortuna oltreoceano. E così, questi giovani uomini, si sono messi alla ricerca delle loro storie. Per cercare di chiudere un puzzle. Dal Canada a Casacalenda. Questa è la storia di Michael Filippone.

Ed è proprio la sindaca Lallitto che, dalle pagine del suo profilo social, ne parla.

«Mi scrive qualche settimana fa Michael Filippone, un ragazzo di 25 anni, canadese di Montreal. Non ha conosciuto suo nonno, mancato prima che lui nascesse, dopo essere emigrato in Canada negli anni 40; ma suo padre gli ha raccontato che era originario di Casacalenda e che da qui, dal nostro piccolo paese, partono le loro radici. Michael sente il bisogno di sapere quali sono le sue origini, di vedere il volto del suo bisnonno, di sapere dove è nato suo nonno, di camminare tra le strade dove loro sono cresciuti. Decide dunque di scrivermi e poi di partire. È arrivato stamattina insieme alla sua bellissima fidanzata, anche lei di origini italiane, e abbiamo cercato nei vecchi registri la sua famiglia. Siamo stati fortunati. C'erano tutti. Il nonno, il bisnonno e il padre del suo bisnonno. Tutti. Le strade dove sono nati e dove sono cresciuti sono scritte su pagine ingiallite di oltre un secolo. Insieme abbiamo tracciato il loro passaggio. E Michael ha voluto vedere ogni luogo. Al cimitero a monte, ancora ci sono i resti mortali del suo bisnonno. Ci è andato. Michael è stato tutto il tempo visibilmente emozionato. Spesso commosso. Ha fatto un viaggio nel viaggio. Il resto non ve lo racconto perché nella sua intimità credo che abbia trovato esattamente cosa gli mancava. Il 2024 è l'anno delle Radici. È l'anno di chi torna e si emoziona. Michael, è stato un piacere averti accompagnato. Torna quando vuoi, questa è anche casa tua».

Le strade di Casacalenda hanno saputo accogliere Michael e la sua famiglia. Lo hanno fatto sentire parte di una grande famiglia, così come le famiglie di Casa Giselda hanno fatto con la sindaka.

«Non lo so se esiste un segreto o una formula perfetta per realizzare l'inclusione sociale. Ospitiamo stranieri in viaggio, li accogliamo, operiamo per l’integrazione, ma non ancora riusciamo a fare spazio alla ricchezza delle differenze. Ho partecipato alla festa della fine del digiuno, 'Id al-fitr, a Casa Giselda, con i ragazzi e alcune famiglie; ho fatto loro i miei auguri e mi hanno invitata a gioire con loro, a sedere a tavola, a mangiare dolci e pane della tradizione. Io non ho ancora ben chiaro che cosa voglia dire fare inclusione, so solo che se tutti noi fossimo anche solo un po’ più empatici, se ci sforzassimo di ascoltare senza giudicare, di esserci senza sentirci “stretti”, tutti, potremmo essere decisamente più ricchi. Auguri!».

È così anche per Elia Torelli, brasiliana che vive in Portogallo. È arrivata in paese per cercare i discendenti del ramo di famiglia che è rimasto in Italia. "Ha finalmente trovato quello che da tempo stava cercando - aggiunte il sindaco Lallitto -. Anche per lei l'emozione è stata grande. Ha visitato anche i luoghi dove sono nati i suoi avi ed ora è intenzionata a tornare con la sua famiglia dopo questo primo breve viaggio".