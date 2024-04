Assegnate le sedi alle associazioni delle forze dell'ordine

TERMOLI. Firmati in mattinata nella sala consiliare del Comune di Termoli i contratti di comodato d’uso gratuito per l’assegnazione di sedi operative destinate alle associazioni combattentistiche, d’Arma e delle forze dell’ordine che operano nel territorio cittadino.

Dopo aver presentato la domanda per l’Avviso Pubblico per l’assegnazione dei locali comunali, pubblicato il 22 febbraio scorso, il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano e l’assessore Michele Barile hanno ricevuto i rappresentanti delle associazioni destinatarie dei locali per le firme di consegna.

I locali a disposizione sono stati assegnati alle associazioni dei Finanzieri, Carabinieri, Bersaglieri, dell’Anmi e all’associazione nazionale di Protezione Civile dei Vigili del Fuoco.

