"Squilli di Trombetta", chi sale e chi scende nel weekend sportivo termolese

TERMOLO. Ci stiamo avvicinando verso il finale di stagione delle varie discipline sportive termolesi.

Vediamo cosa è successo nell'ultimo week end.

Serie D, Termoli calcio 1920, voto 10.

Se dovessimo guardare solo la classifica del girone di ritorno, i giallorossi sarebbero terzi in classifica, questa è la dimostrazione che la squadra stramerita la permanenza in serie D. Ad oggi, a 180’ dalla fine del campionato, manca solo la matematica certezza (per dirlo ufficialmente) che il Termoli Calcio è salvo. Ma tecnicamente, analizzando scontri diretti e intrecci d'incontri che ci saranno nelle prossime due ultime gare, possiamo quasi dire che il Termoli è comunque salvo. Domenica la partita vedrà lo scontro con l’Aquila. Noi andiamo per la nostra strada, tutto il resto è noia.

Basket serie C unica fase a orologio, Air basket Termoli, voto 8.

Quella con il Vasto è risultata una partita altamente spettacolare. Il risultato stesso 88 a 86 sta a dimostrarlo e, inoltre, conferma che sia Vasto che Termoli sono le due più forti e che ora si giocheranno il titolo per sancire o una o l'altra la leadership. Comunque una cosa è certa e possiamo dirla anche adesso prima degli spareggi, la squadra allenata da coach Marinelli è stata ampiamente la più forte degli ultimi anni e quello che ha ottenuto in questa stagione è davvero tanta roba, in termini sportivi e di credibilità, un lavoro centellinato e lungimirante. Ottimo lavoro Air.

Calcio eccellenza Molise, G. S. DifesaGrande Termoli2016, voto 6,5.

Se questi risultati positivi li avessero avuti un po' prima, forse oggi potevamo parlare di possibilità di salvezza, magari tramite play out. Oggi, invece, si porta dietro dei rimpianti non da poco. Peccato peccato davvero.

Pallavolo serie C maschile, Termoli pallavolo, voto 6 di stima.

Premettiamo che, almeno in questa gara, 3 i ragazzi di Palli o meglio una parte di loro ha giocato questa ultima partita in condizioni fisiche non ottimali, si sono allenati poco per via di problemi gastroenterici e sul campo lo si è visto. Ma quello che invece non doveva accadere sono stati gli episodi di gara 1, vinta sì ma al Tie - Break, con moltissima fatica e molti brividi.