Sicurezza in spiaggia: 30 assistenti bagnanti si preparano alla prova finale

Assistenti bagnanti: l'istruttore Fin, Vincenzo Salome

TERMOLI. La bella stagione è alle porte. Un assaggio d'estate lo abbiamo visto nelle scorse settimane con temperature che hanno portato molti temerari sulle spiagge per farsi i primi bagni.

Le disposizioni sulle aperture degli stabilimenti balneari da quest'anno sono cambiate e, infatti, già dal 1° aprile molti lidi sono aperti.

Gli assistenti bagnanti sono quasi pronti. La preparazione, grazie all'istruttore Vincenzo Salome, della Federazione italiana nuoto sezione Salvamento.

Salome prepara al meglio i futuri assistenti per dare la possibilità alle strutture balneari di avere a disposizione personale addetto per la salvaguardia della salute ed incolumità dei propri utenti del tratto di spiaggia da loro gestito. Questi ragazzi hanno ricevuto, presso l’auditorium della chiesa Sacro Cuore di Gesù, la visita con istruzioni da parte della Capitaneria di Porto, nelle persone del comandante in seconda Forte.

Nella nuova ordinanza di sicurezza balneare 2024 diramata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto – Guardia costiera di Termoli quindi dispone, all’articolo 1, che nei periodi in cui è obbligatorio assicurare il servizio di salvataggio, i concessionari delle strutture turistiche ricreative sono tenuti a garantire il servizio di assistenza e salvataggio secondo le modalità di cui l’articolo 5 della presente ordinanza : nei giorni 18 ,19 , 25 e 26 maggio 2024, dalle ore 08,30 alle ore 19,00,(sabati e domenica.

Dal 1° giugno al 15 settembre 2024 dalle ore 08.30 alle 19,00 (periodo continuativo durata ufficiale stagione balneare).

Dal 21 ,22 ,28 e 29 settembre 2024 dalle 08,30 alle 19,00 (sabati e domeniche). I nuovi assistenti bagnanti il prossimo 30 aprile sosterranno l’esame per l’acquisizione del brevetto dopodiché saranno operativi. Un gruppo di oltre una 30ina ben distribuiti tra ragazze e ragazzi, tra loro anche una ragazza proveniente dall’Argentina.

