Santissimo Legno della Croce: la festa patronale di Ururi

URURI. Dato alle stampe il programma della festa patronale di Ururi: Santissimo Legno della Croce, come sottolinea l’amministrazione comunale: «Un momento speciale per riunirci come comunità e celebrare la nostra storia, la nostra tradizione e la nostra fede. Grazie alla Parrocchia, al Comitato Feste, all’ associazione Pro Loco di Ururi, all’associazione “Le Nostre Radici” e alle Associazioni Femminili dei Carri che hanno generosamente contribuito alla realizzazione di questo cartellone e grazie di cuore all’artista Marco Di Prisco per la splendida illustrazione». Con l’allestimento delle luminarie e l’addobbo con i nastrini dei colori dei carri si dà inizio al periodo più intenso per la comunità ururese che vive, anno dopo anno, in funzione della Carrese.

Le funzioni religiose avranno inizio il 26 aprile fino al 2 maggio con la celebrazione della novena dei carri. Il 26 Aprile, si svolgerà “la giornata della Terra” press il Caffè Letterario e, alle 18.30 ci sarà il concerto degli Akustika “Un amore così grande senza fine. Una luna storia d’amore”. Il 28 Aprile le associazioni femminili dei carri -che svolgono un ruolo sempre più importante- riceveranno la benedizione. Un’altra suggestiva benedizione sarà quella del 29 aprile per quanto riguarda i bambini vestiti con i clori delle associazioni dei carri e, alle 19 ci sarà l’inaugurazione della mostra “Qerret Rur” presso il Palazzo Greco. Si passa al 2 maggio denso di eventi religiosi come la santa messa alle 18, la benedizione dei carri presso la Piazza Santa Maria e la notte, la suggestiva messa dei carristi. Il 3 maggio sarà il giorno clou con l’apertura della festa con la banda seguita dalla santa messa per passare alla benedizione presso la Piazza Santa Maria ed intorno alle 16 lo svolgimento della corsa con annessa consegna della bandiera al carro vincitore.

La sera, alle 21,30, il video della corsa dei carri verrà proiettato presso il caffè letterario. Il giorno seguente, per la solennità del Santissimo Legno della Croce, si partirà con la santa messa, il giro per le strade del paese della banda di Furci; nel pomeriggio vi sarà la santa messa seguita dalla processione per le vie del paese; il concerto “Après la classe”, la premiazione dei carri e, da mezzanotte, i fuochi pirotecnici. Fede, agonismo, divertimento concentrati in un cartellone per dare lustro all’evento più atteso dell’anno!

Infine, si rinnova l’invito a partecipare alla festa del 25 aprile. In occasione della Festa della Liberazione dal nazifascismo, ci sarà la commemorazione e posa della pietra d’inciampo in memoria di Giovanni Iannacci, figura ururese di spicco della storia recente in quanto sopravvissuto all’eccidio di Cefalonia e poi deportato in Germania nel 1943, a Mühlberg.

L’incontro si terrà alle 17.30 presso la sala consiliare del Comune di Ururi, con i saluti istituzionali del sindaco di Ururi Laura Greco e gli interventi di Antonio Frate (ISDEE Trieste Internazionale, Affari Internazionali, esperto di Grecia, Albania e area balcanica; il Prof. Claudio Toninel (Presidente dell’Associazione Nazionale Divisine Aqui) ed i relatori prof.ssa Valentina Villa (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); il Prof. Fabrizio Nocera (Università degli Studi del Molise) e il prof. Loreto Tizzani, Presidente dell’ANPI Molise. A moderare l’incontro strico-intellettuale ci sarà il giornalista pasqualino Di Bello. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’evento rilevante non solo per ripercorrere gli eventi storici in una data importante come il 25 Aprile ma anche per commemorare un concittadino che ha dato tanto alla sua comunità e al Paese!