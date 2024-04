Anche l'istituto "Boccardi-Tiberio" in gara tra i “Nautici d’Italia”

TERMOLI. Si sono svolte nei giorni scorsi le Prove Nazionali Esperte per gli studenti dell’indirizzo Trasporti e Logistica del Boccardi-Tiberio di Termoli in conformità del SGQ i cui requisiti sono rispondenti alla norma UNI ISO 9001-2015. L’Istituto Boccardi-Tiberio ha il pregio di far parte delle poche scuole italiane che rispondono a pieno ai requisiti di una gestione di qualità certificata a livello non solo nazionale.

Gli studenti si confrontano con una prova di quattro ore basata su un compito di realtà ed ha una struttura unitaria impostata su un caso concreto. La prova non si limita a rilevare le conoscenze, ma si focalizza sulla capacità di “orchestrare” tali risorse di fronte ad una situazione sfidante, tenendo conto che non si agisce come singoli, ma in quanto componenti di una squadra composta da altre figure.

La valutazione della prova della durata di quattro ore si riferisce alla soluzione adottata, ai saperi posseduti, alle capacità di processo ed alla consapevolezza circa il lavoro svolto.

La prova di alto profilo riguarda le discipline di Scienze della Navigazione, Meccanica e Macchine, Elettrotecnica ed Elettronica, Lingua Inglese, Diritto ed Economia, Matematica e Lingua Italiana.

Per affrontare le prove esperte è necessaria una preparazione adeguata e lo studio delle materie richiede una revisione approfondita delle nozioni acquisite durante l’intero il corso degli studi.

La migliore prova di ogni Istituto, per ciascun indirizzo, sarà successivamente analizzata dal GdL nazionale che provvederà a stilare una graduatoria finale ed attribuirà una borsa di studio di € 500,00 cadauno per quegli allievi che intendono iscriversi all’università o un contributo di € 500,00 per l’espletamento di corsi Basic Training o Radar base presso un Centro di Addestramento nazionale.

Sempre al termine della valutazione delle prove, sulla base degli esiti, le Camere di Commercio rilasceranno agli studenti il Blu-Badge relativo alla fase del percorso della prova, che sarà inserito nel Curriculum dello Studente. Per le classi quinte il Blu-Badge corrisponderà al Riconoscimento di Certificazione delle Competenze di parte terza, valido per il mondo del lavoro e riconosciuto dalle aziende che aderiscono alle Associazioni datoriali afferenti al Sistema Camerale nazionale.