A Termoli e Campomarino la passeggiata ecologica Plastic Free

TERMOLI-CAMPOMARINO. Tornano domani, sabato 27 aprile, i Clean Up di Plastic Free rimandati a causa del maltempo. I volontari si incontreranno a Termoli e Campomarino per la passeggiata ecologica.

«Sabato mattina, alle ore 10:30, ci incontreremo alla Scalinata del Folklore per una bella passeggiata ecologica nel centro di Termoli. Tempo stimato 1h30 dove, passeggiando per il Borgo Vecchio, lungo Pié di Castello, per il Corso o giù per il Porto, raccoglieremo ciò che va ad inquinare e rovinare la nostra bellissima Termoli.

Saranno presenti a collaborare con noi: Lilt Termoli, Congeav e la Rieco Sud ed a loro va un grande grazie. Un altro ringraziamento speciale va ai nostri sponsor Lido Gabbiano e Cianciosi Srl che con il loro aiuto ci permetteranno di donarvi diversi gadget. Ci vediamo sabato e se vorrete portate con voi pinze telescopiche (se le avete) o guanti da giardinaggio, al resto ci pensiamo noi! Vi ricordo che, per essere coperti da assicurazione, bisogna iscriversi al seguente link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/7632/27-apr-termoli (anche chi si era già iscritto per il 21 - EVENTO NAZIONALE - rinviato per mal tempo).

A Campomarino l'evento è previsto alle ore 9:30 presso il Porticciolo.