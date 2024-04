Il gruppo di preghiera della parrocchia San Francesco al Santuario di Loreto

TERMOLI. Ieri 25 aprile, ci siamo uniti al gruppo di preghiera della Parrocchia San Francesco di Termoli per raggiungere il Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto.

Una giornata importante dove si sono ritrovati tutti i gruppi di preghiera di Abruzzo e Molise, dalla nostra regione sono arrivati la delegazione di Santa Croce di Magliano guidati da Padre Costantino e da Termoli guidato da alcune donne del gruppo, in primis la signora Anna Antrone. Una bellissima giornata in un posto che, al di là della sacralità del Santuario, è tra i più affascinanti d’Italia.

La Santa Casa è custodita all'interno della Basilica edificata tra il 1469 e 1587 ed è il cuore del Santuario. Essa è costituita da tre pareti che secondo l'antica e autorevole tradizione sarebbe la parte antistante la grotta di Nazareth dove nacque, visse e ricette l'Annunzio la Beata Vergine Maria. La devota tradizione narra che la traslazione della Santa Casa da Nazareth fino a Loreto sia opera degli angeli. Una seconda interpretazione storica mette in risalto che nel 1291 i crociati furono espulsi dalla Terrasanta per opera dei mussulmani e che alcuni cristiani salvarono dalla distruzione la casa della Madonna, trasportandola prima nell'antica Illiria, in una località, di cui il santuario di Tersatto fa memoria. Successivamente nella notte tra il 9 e il 10 dicembre del 1294 fu trasportata nell'antico comune di Recanati, prima presso il porto, poi su un colle in una via pubblica, dove tutt'ora è custodita. Sia secondo l'autorevole tradizione sia secondo gli studi archeologici e filologi si può certamente ammettere che ci fu l'aiuto del Cielo, l'intervento "angelico", in questo straordinario trasporto.

La giornata ha visto, dopo l’accoglienza l’ingresso di tutti i gruppi di preghiera in chiesa, la visita alla Madonna, poi il Santo Rosario, l’Adorazione e infine il Pontificato celebrato dall’arcivescovo di Loreto monsignor Fabio Dal Cin ed altri vescovi giunti con i gruppi di Preghiera. Sono arrivati persino da Bolzano ed altre parti d’Italia e dall’estero, dalla Polonia precisamente. Bella e coinvolgente la processione con tutti i gonfaloni dei vari gruppi, tra cui anche quello di Termoli della Parrocchia San Francesco

