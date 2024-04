"San Vincenzo: uomo di pace, carisma e tradizioni"

CAMPOMARINO. È stata inaugurata ieri, giovedì 25 aprile, dinanzi ad un pubblico molto numeroso e partecipe, la Mostra d'Arte "San Vincenzo: uomo di pace, carisma e tradizioni".

L'evento si inserisce all'interno del fitto calendario delle celebrazioni in onore di San Vincenzo Ferreri che si concluderanno domenica 28 aprile con l'atteso Palio delle oche.

Ad ospitare la mostra è il suggestivo cortile privato della Residenza della Famiglia Norante a Campomarino, in corso Skanderberg. Una location d'eccezione, nella quale i visitatori hanno l'occasione di immergersi in un percorso che pone in primo piano l'arte e la bellezza del patrimonio culturale legato figura di San Vincenzo Ferreri.

Le opere d'arte, tra le quali una bozza della statua di San Vincenzo che sfilerà in processione, sono il frutto del pregiovole lavoro dei talentuosi artisti locali, dei ragazzi dell'istituto comprensivo di Campomarino e dei partecipanti al corso di pittura organizzato dall'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali del Comune.

La mostra sarà aperta e visitabile fino a domenica 28 aprile nei seguenti orari:

- venerdì 26 aprile h. 18.00 - 20.00

- sabato 27 aprile h.17.00 - 20.00

- domenica 28 aprile h. 10.00 - 13.00.

