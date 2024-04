A tu per tu coi giocatori del Termoli calcio: conosciamo meglio Lorenzo Longo

TERMOLI. Conosciamo meglio i giocatori del Termoli calcio 1920, questa è la volta di Lorenzo Longo.

Classe ‘94, di Alberobello, Lorenzo è un giocatore giallorosso dallo scorso dicembre 23.

La sua carriera inizia nel 2010/11 quando viene selezionato per giocare nel campionato Primavera 1 con la squadra giovanile del Ssc Bari Sub 19. Durante quella stagione, Lorenzo disputa 4 partite dimostrando il suo talento e mettendosi in mostra. Nel 2011/12, Lorenzo prosegue la sua avventura nel campionato Primavera 1 con la squadra giovanile del Bari, giocando 15 partite e segnando 2 gol. Le sue prestazioni convincenti gli permettono di attirare l'attenzione dei talent scout delle squadre di Serie C.

Nel 2013/14, dopo un periodo di crescita e maturazione, Lorenzo firma un contratto con l'Ischia, in Lega Pro 2. Durante la stagione, gioca 23 partite e segna 3 gol, dimostrando di essere un attaccante prolifico e talentuoso. Nel 2014/15, Lorenzo inizia la stagione con la Paganese, in Serie C, giocando 14 partite e segnando 1 gol. Successivamente, si trasferisce al Matera, dove gioca 2 partite. Nel 2015/16, Lorenzo viene ingaggiato dal Melfi, sempre in Serie C.

Durante quella stagione disputa 33 partite e segna 3 gol, dimostrando di essere un giocatore determinante nella squadra. La sua carriera continua nel 2016/17, quando si trasferisce all'Akragas, in Serie C. Nella sua prima stagione con il club, Lorenzo disputa 38 partite e segna 1 gol. Il suo contributo aiuta la squadra a raggiungere risultati importanti e a consolidarsi nel campionato. Nel 2017/18, Lorenzo gioca una stagione di successo, dividendo il suo tempo tra Akragas e Fidelis Andria, entrambe in Serie C. Con l'Akragas, gioca 21 partite e segna 2 gol, mentre con il Fidelis Andria gioca 14 partite e segna 1 gol. Nel 2018/19, Lorenzo torna all'Audace Cerignola, in Serie D. Durante quella stagione, disputa 19 partite, segna 6 gol e fornisce 1 assist.

Allo stesso tempo, partecipa alla Coppa Italia Serie D, giocando 3 partite e fornendo 1 assist. Nella stagione successiva, il 2019/20, Lorenzo rimane all'Audace Cerignola, giocando 7 partite e segnando 9 gol, confermandosi come uno dei migliori attaccanti del campionato.

Nel 2020/21, Lorenzo si trasferisce a Lavello, in Serie D. Durante quella stagione, disputa 11 partite e segna 10 gol, dimostrando ancora una volta la sua grande capacità di segnare. Nel 2021/22, Lorenzo torna all'Audace Cerignola, in Serie D. Durante quella stagione, gioca 27 partite, segna 5 gol e fornisce 3 assist. Inoltre, partecipa alla Coppa Italia Serie D, giocando 3 partite e fornendo 1 assist. Nel 2022/23, Lorenzo viene ingaggiato dal Molfetta Calcio, ancora in Serie D. Durante quella stagione, disputa 31 partite, segna 5 gol e fornisce 4 assist, dimostrando di essere un giocatore completo e fondamentale per la sua squadra. Inoltre, partecipa ai Play Off di retrocessione, giocando una partita e segnando un gol.

In conclusione, 2023/24 a dicembre arriva al Termoli, 10 presenze e 2 gol. Lorenzo Longo ha dimostrato, nel corso degli anni, di essere un calciatore di grande talento e di avere una grande capacità di segnare gol. La sua carriera si è sviluppata principalmente nelle categorie minori del calcio italiano, ma ha dimostrato di poter fare la differenza in qualsiasi categoria abbia giocato.