Cavalieri Angioini di Colletorto sulla spiaggia di Termoli

COLLETORTO-TERMOLI. Sulle dune di Termoli, la Candela del Re col suo fusto già alto, tinta di giallo, appena fiorita, incuriosita, fa da buona spia alla lunga scia di cavalieri sulla spiaggia tranquilli. Tra il profumo del mare e i tanti toni d'azzurro accesi dai raggi solari, entusiasma la folla dei turisti presenti sul lungomare. Una scena stupenda di certo d'altri tempi. Colpisce il lungo serpentone di cavalli e cavalieri, circa duecento, in fila e a schiera, provenienti dal Molise e dalle regioni limitrofe. Nel giorno della Festa della Liberazione la costa termolese s'infiamma di tanta curiosità. Ha accolto nel modo migliore i tanti gruppi di cavalieri da Rio Vivo fino alla foce del Sinarca, dominata dalla caratteristica Torretta Saracena che chiude la scena.

Un percorso di ambiente, di storia e di cultura del mare davvero interessante e singolare. Tanti gli esemplari di razza in vetrina lungo un percorso dove, in questo momento, brillano i fiori in mezzo al verde, lungo la fascia costiera protetta. Un habitat senz'altro bello dove si respira un clima autentico. Pieno di sussurri, di calpestii silenti e di voci che richiamano ad una natura d'altri tempi. Con i suoi tanti colori si presenta così il lungo litorale di Termoli. Alla quattordicesima edizione della "Passeggiata a cavallo sulla spiaggia", promossa dai Cavalieri di Termoli, non sono mancati all'appuntamento la Scuderia di Laura De Girolamo e i Cavalieri Angioini "Roberto de Firmitate" di Colletorto. Unitamente alle loro guide, esperte sui percorsi tratturali, lungo il Celano-Foggia, fino al Gargano e alla Capitanata.

Una soddisfazione per i gruppi dei cavalieri di Colletorto, dai più grandi ai più piccoli, puntuali come sempre a valorizzare l'uso del cavallo tra borghi, castelli, macchie verdi e chiese rurali. Nell'esplorazione di angoli e luoghi inediti, il cavallo, nel rispetto dell'ambiente, resta insostituibile. È una grande opportunità. Al seguito dei cavalieri di Colletorto tanti genitori e iscritti alle due associazioni. Per divulgare il piacere e le risorse ambientali del nostro habitat naturale tra mare, laghi, colline e montagne. Tra terra, mare e sabbia, dunque, tante le emozioni come si vede dalle immagini. Un altro obiettivo dell'iniziativa. Evitare che l'ambiente marino perda il suo equilibrio. L' amore, unitamente alle proprie passioni, può fare davvero tanto. Soddisfatti Paolo Santoianni, presidente della Federazione Italiana Turismo Equestre del Molise e Teodoro De Girolamo presidente del gruppo dei Cavalieri di Colletorto che vanta una lunga esperienza nei viaggi a cavallo sulle antiche piste di ieri.

Luigi Pizzuto

Galleria fotografica