Promozione in C e salvezza in D, Roberti: «con Campobasso e Termoli domenica appassionante»

TERMOLI. La Regione Molise, col presidente Francesco Roberti, fa gli auguri sia al Campobasso, che va in serie C, sia al Termoli, che conserva la D con una giornata d'anticipo. La Provincia di Campobasso, coi vertici Giuseppe Puchetti e Alessandro Pascale, dedica il messaggio solo ai lupi rossoblù.

Per Roberti: «È stata una domenica sportiva e calcistica appassionante e che, vedendo le immagini da Chieti, da contrada Selva Piana e dal 'Cannarsa', ha messo in luce la grande forza dello sport e del gioco del calcio: quello della passione che unisce le famiglie e le persone.

I più sentiti e sinceri complimenti vanno al Campobasso, che dopo una cavalcata avvincente ha vinto il campionato, e al Termoli che è riuscito per il secondo anno consecutivo a mantenere la permanenza nella massima categoria nazionale dilettantistica.

Due traguardi accarezzati, inseguiti e raggiunti, per i cui meriti occorre ringraziare, in primis, le rispettive società e dirigenze, che hanno profuso enormi sforzi per regalare un sogno ai propri tifosi e città.

I complimenti vanno anche alle rispettive tifoserie, che hanno seguito Campobasso e Termoli in casa e in trasferta, dimostrando sempre grande attaccamento ai colori delle rispettive comunità e tanta correttezza sugli spalti.

Quasi come un segno del destino, l'ultima giornata vedrà in campo, nel capoluogo di regione, Campobasso e Termoli, in una partita che, campanilismo a parte, sarà l'occasione per essere una giornata di sport e festeggiamenti da ambo le parti».

Puchetti e Pascale si rivolgono «Alla proprietà, alla dirigenza, allo staff tecnico, ai calciatori e alla Città di Campobasso, giungano le congratulazioni per la vittoria del campionato di serie D e il conseguente ritorno in Lega Pro. Dopo il fallimento di due anni fa, il club rossoblù è stato tenace a far ripartire il calcio nel capoluogo molisano, ritrovando l'entusiasmo sopito e festeggiando un biennio di successi, prima nel massimo campionato regionale, quest'anno in serie D. È stato bello vedere la Curva piena e colorata, ma anche la gioia con cui i tifosi hanno seguito il Campobasso durante tutto il campionato. È stato entusiasmante assistere oggi al tifo dei supporter a Chieti e a Selva Piana davanti al maxischermo. Ancora congratulazioni alla società per aver regalato questa gioia sportiva e per aver acceso i riflettori dei media sulla città di Campobasso e sul Molise».