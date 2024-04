Stupor Mundi, la mostra internazionale del libro degli artisti approda in città

TERMOLI. Annunciata a più riprese, sia in tappe precedenti fuori regione, che in conferenza stampa qui, a Termoli, partita ieri la doppia mostra "Stupor Mundi", che mette assieme e propone le esperienze di trenta artisti di varia estrazione.

Un doppio vernissage che si è rivelato uno strepitoso successo.

Doppio evento, l’evento nell’evento quello di ieri, Stupor Mundi mostra internazionale del libro proveniente dalla Puglia e poi dalle Marche, ora in Molise a Termoli e prossimamente a Campomarino.

In una nuova veste, arricchita dalla Sezione Speciale Molise, che ha visto la partecipazione di artisti su invito, 30 le opere in esposizione, presso i locali dell’ex sede vescovile, Casa Museo Stephanus in piazza Duomo, Libri d’Artista nati dalla geniale espressione artistica e poetica di Architetti, scultori, decoratori, pittori, illustratori, fumettisti, pittori, scenografi e fotografi, affermati artisti e professionisti del mondo dell’Arte.

Le opere sono esposte nella prestigiosa sede grazie al prezioso aiuto dell’Architetto Ivano Ludovico, che ne ha coordinati l’allestimento.

Questa la sede che oltre ad ospitare la mostra, inaugurata ieri e che resterà aperta fino al 4 maggio in orari e giorni prestabiliti,

Accolti da Gilda e Oscar perfetti padroni di casa, ha ospitato la presentazione del progetto e del Catalogo testo critico Rocco Zani, testi di Anna Boschi e Ruggero Maggi. Catalogo sostenuto dall’Azienda Autonoma Turismo Regione Molise, Europe Direct Molise.

Al tavolo Fernanda Pugliese presidente Fidapa sez di Termoli, Vice Presidente Nazionale Anna Maria Elvira Musacchio, Carla Di Pardo curatrice e vice presidente Fidapa di Termoli, Lucia Spagnuolo artista e curatrice Stupor Mundi delle precedenti edizioni Puglia e Macerata.

Tra le numerosissime presenze, ospiti di eccezione, famosi artisti, presidenti di Associazioni operanti sul territorio, enti promotori, istituzioni, esperti del settore, poetesse, in prima fila, il presidente del Consiglio di Termoli Annibale Ciarniello e il presidente della Provincia di Campobasso e sindaco di Larino Giuseppe Puchetti, l’Artista Renato Marini, i responsabili del centro servizi di Palazzo Norante a Campomarino che ospiterà la “Sezione Speciale di Stupor Mundi Molise” dal 18 al 25 maggio.

Reading di poesie scritte i semplicemente lette dalle bravissime Daniela Battista per conto di Luciana Battista, Adelmina Di Cienzo, Alessia Iuliano, Onorina Lorenzetti, Rosa La Ginestra. Per conto di Diana Luciani e intermezzo musicale al pianoforte Antonio Vizzarri e al Violino la giovane e talentosa Doriana Vizzarri, “Artigiani del suono” Villaggio delle Arti, Larino. Due ore passate insieme parlando e ascoltando di arte musica e poesia.

Alle ore 18 davanti al Castello Svevo arrivati attraverso una bella, breve e piacevole passeggiata, gli organizzatori e i visitatori hanno incontrato il presidente della Regione Francesco Roberti per il taglio del nastro inaugurale che ha aperto le porte a Stupor Mundi mostra internazionale itinerante dei Libri d’Artista. Presenti le autorità istituzionali, l'assessore all'Urbanistica Nico Balice, l'assessore alla Cultura Michele Barile e l'assessore al bilancio Giuseppe Mottola.

Moltissime le presenze tra visitatori turisti e curiosi.

Ad accoglierli un ricco buffet accompagnati dalla degustazione di pregiati vini delle Cantine Catabbo sponsor ufficiale dell’evento.

Visita alla mostra: 167 Libri d’Artista provenienti da importanti archivi storici e anche della stessa Lucia Spagnuolo, esposti negli spazi all’interno delle possenti mura del nostro Castello Svevo, simbolo della nostra città.

L’evento curato dall’Artista Carla Di Pardo vice presidente della Fidapa di Termoli, ente promotrice della suddetta, in collaborazione con Renato Marini fondatore dell’Archivio storico il Campo, di Campomarino.

Presente anche il liceo Artistico, la dirigente Maria Maddalena Chimisso e le docenti che hanno seguito gli alunni nella realizzazione di dieci interessantissimi elaborati grafici pittorici sul tema Libro d’Artista.

Lo stupore dei numerosissimi ospiti e visitatori ha fatto comprendere quanto questa forma artistica diversa è il più delle volte unica e irripetibile, portatrice di innumerevoli messaggi, di varie tematiche sociali affrontate, abbia saputo trasferire emozioni a chi ieri si è immerso in questo mondo.

Libro d’Artista, Libro oggetto-oggetto Libro, non più contenitore ma esso stesso contenuto, il Libro come opera d’Arte posto su di un piedistallo, lettura visiva e poetica di straordinaria bellezza, miniature, rotoli, tessili, pittorici, scultorei. Bianchi colorati di ferro piccoli grandi …

La mostra resterà aperta tutti i giorni fino al 4 maggio, dalle ore 17 alle ore 21. La mattina e per visite scolastiche solo su prenotazione info 338.6107149.

GLI ARTISTI

Ettore Altieri

Emma Archer

Nino Barone

Maria Bellante Pace

Luca Bruno

Antonietta Aida Caruso

Giancarlo Civerra

Mariagrazia Colasanto

Giuliano Cotellessa

Amerigo De Laurentis

Giuseppe De Sario

Carmen Del Russo

Antonio Di Campli

Carla Di Pardo

Michele D’Aloisio

Antonio D’Annunzio

Marie Joelle D'Aversa

Claudio Gaspari

Jorg Grunert

Sara Iafiliola

Antonio Laurelli

Renato Marini

Max Marra

Vincenzo Mascia

Beatrice Mastrodonato

Lello Muzio

Massimo Palumbo

Mario Serra

Davide Scutece

Valeria Vitulli

LE ASSOCIAZIONI PARTNER

-Archeoclub

-Casa del libro

-LIONS Host

-Aristodemica

-Rotary Club

-Villaggio delle Arti

-Cantieri Creativi

-Gruppo Inclusioni

-Archivio storico il Campo

-Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo del Molise (sostenitore)

-Europe Direct Molise (sostenitore)

-Villaggio dell Arti

-Kamastra

-Molise Wow

-circolo fotografico -Buona Luce

-liceo Artistico Jacovitti

-Centro Culturale Campomarino (Palazzo Norante)

Sponsor:

-Copy Art

-Catabbo Cantine

Patrocinio :

Regione Molise

Provincia di Campobasso

Comune di Termoli

Assessorato alla Cultura

Galleria fotografica