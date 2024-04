Ferrazzano: "Complimenti al Termoli calcio 1920 per la permanenza in serie D"

TERMOLI. Il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano, a nome di tutta l’amministrazione comunale, si congratula con la società calcistica Termoli Calcio 1920 e con il suo presidente Flaviano Montaquila per la conquista della salvezza in Serie D.

“Quest’anno abbiamo seguito da vicino – ha detto il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano – le vicende calcistiche della prima squadra della nostra città e oggi esprimiamo viva soddisfazione per il raggiungimento di un traguardo che consentirà al Termoli 1920 di disputare nuovamente il prossimo anno la Lega Nazionale Dilettanti. Oltre al presidente Montaquila, i nostri ringraziamenti sono rivolti all’allenatore, al suo staff tecnico e a tutta la squadra che si è impegnata fino all’ultimo per raggiungere l’obiettivo. Dopo il ritorno in Serie D di tre anni fa, e la salvezza conquistata lo scorso anno ai play out, ieri la squadra del presidente Montaquila ha conquistato la salvezza diretta con una giornata di anticipo. Complimenti a tutti”.