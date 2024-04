Madonna di Fatima a Termoli, il rosario coi bambini e la messa con Padre Tumbarello

TERMOLI. Questa seconda giornata di pellegrinaggio è stata dedicata alle Parrocchie di san Timoteo e San Francesco. Sin dal mattino c’è stata la Santa Messa dedicata agli anziani, celebrata da don Benito Giorgetta, parroco di San Timoteo. A metà mattinata, tanti fedeli hanno atteso l’arrivo dell’arcivescovo emerito di Lecce, monsignor Domenico D’Ambrosio, già vescovo della diocesi di Termoli- Larino dal 1989 al 1999, che ha officiato la Santa messa delle 11, dedicata alle famiglie. La chiesa ha ricevuto la visita di tanti fedeli, che si sono concessi in questa domenica una visita ed una preghiera alla Madonnina. Nel pomeriggio, alle 19.00, la Santa Messa è stata celebrata da padre Paolo Cuvino, parroco di San Francesco, ed è stata dedicata alle comunità parrocchiali. In serata, prima della Maratona per la Pace, c’è stata la conversazione di Padre Mario Piatti, che ha parlato del segreto di Fatima. La serata si è conclusa con una maratona di preghiere ed una recita continuativa del Santo Rosario, che è proseguita per tutta la notte, per chiedere il dono della pace.

PROGRAMMA DELLA TERZA GIORNATA DEL PELLEGRINAGGIO DELLA MADONNA DI FATIMA: IL PROGRAMMA DEL 29 APRILE

(Il messaggio di Fatima ai tre pastorelli: Pace e amore. Il 13 maggio 1917 ci fu la prima delle sei apparizioni. La Madonna apparve a Lucia, Francesco e Giacinta, 9 e 10 anni. I primi bambini non martiri ad essere proclamati Santi.)

Questa terza giornata di pellegrinaggio sarà dedicata alle Parrocchie del Carmelo, Crocifisso e Sacro Cuore:

Di seguito il programma:

In mattinata ci sarà la visita dei bambini delle scuole materne ed elementari. Nel pomeriggio ci sarà il Santo Rosario con i bambini e i ragazzi della catechesi, compreso l’omaggio floreale. Alle 19.00 la Santa Messa sarà celebrata da Padre Michele Tumbarello, con particolare attenzione alla figura dei bambini e all’educazione alla fede.

Il programma ufficiale è disponibile al seguente link:

https://www.diocesitermolilarino.it/la-madonna-di-fatima-pellegrina-a-termoli-dal-27-aprile-al-5-maggio-2024-il-programma/

