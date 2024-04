Diabetici del basso Molise nell'incontro delle associazioni in rete di Bologna

TERMOLI. Si svolgerà sabato 4 e domenica 5 maggio, a Bologna la "Decima conferenza nazionale delle associazioni che operano nell'ambito del diabete in Italia", organizzata da Diabete Italia, la più grande rete di associazioni riguardanti questa patologia.

Diabete Italia nasce nel 2004 come unione di tutti gli stakeholder del mondo del diabete (federazioni nazionali delle associazioni di pazienti AGD Italia, ANIAD, Diabete Forum e società scientifiche), ed evolve oggi come prima rete di associazioni di volontariato di una patologia cronica in Italia, il diabete, garantendo rappresentatività su base regionale e nazionale sia al diabete tipo 2 che al diabete tipo 1 negli adulti e nell'età evolutiva. La nuova forma della rete non escluderà comunque l'apporto delle società scientifiche già precedentemente coinvolte (AMD, SIEDP, SIMG e OSDI), ma anzi ne valorizzerà l'apporto chiamandole a validare i contenuti scientifici delle iniziative future.

Anche il Molise sarà presente a Bologna il prossimo weekend, grazie all'associazione diabetici basso Molise (Adbm) aderente Aniad, con i referenti regionali Giuseppe Ferrieri, Rocco Giacomodonato e Alberta Zulli che è anche giornalista di TermoliOnLine.

Diabete Italia e le associazioni che oggi la compongono, hanno acquisito la capacità di rappresentare i bisogni socio/ sanitari e di difendere i diritti delle persone con diabete in maniera efficace e si confrontano in modo efficace con le istituzioni sanitarie per promuovere le migliori cure disponibili per tutte le persone con diabete, senza mai perdere di vista la sostenibilità dei percorsi assistenziali.

L’entrata in vigore della Riforma del Terzo settore e la complessità delle normative vecchie e nuove, hanno imposto un cambio epocale della struttura di Diabete Italia e delle 145 Associazioni che ne fanno parte. Diabete Italia è oggi l’organizzazione più diffusa su tutto il territorio nazionale, riconosciuta dalle istituzioni, completamente rinnovata nella forma organizzativa, che oggi più che mai è pensata per rispondere alle sfide della sanità regionale e nazionale.

Serve ora consolidare quanto fatto fino qui, il nuovo modello DIABETE ITALIA deve superare gli ultimi passaggi burocratici dell’integrazione totale delle sue componenti, è necessario che tutti siano consapevoli del valore acquisito da DIABETE ITALIA in termini di rappresentatività a tutti i livelli e della nuova forza che ne deriva per tutte le persone che rappresenta.

La X conferenza affronterà alcuni temi fondamentali:

• Rapporti tra Associazioni di volontariato

• Comunicazione tra pari e Rappresentanza • Rapporto tra istituzioni e Enti del Terzo Settore

• Rapporti tra industria e Enti del Terzo Settore

• Riconoscimento della “rete nazionale” e obiettivi trasversali

Gli obiettivi della conferenza risentono della necessità di creare la rete e ri-creare un sistema in cui prevalga la fiducia reciproca, la condivisione delle conoscenze, degli obiettivi comuni e la possibilità di essere interlocutori riconosciuti ed efficaci nei confronti delle Istituzioni.

In un clima partecipativo e costruttivo e soprattutto di fiducia. Nell’attuale scenario di cambiamento, è importante mantenere la propria identità di azione nella gratuità e diventare rappresentativi nel processo partecipativo previsto dal Codice del Terzo Settore, “mai più di noi, senza di noi”.

DIABETE ITALIA diventa il luogo del cambiamento culturale per ri-progettarci insieme, definendo anche un avvicendarsi equilibrato e democratico dei soggetti delegati alla rappresentanza.

La conferenza si svolgerà in due giornate: la prima dedicata ai Delegati Regionali di Diabete Italia e la seconda giornata aperta ed accogliente a cui potranno partecipare, oltre ai Delegati Regionali, anche i rappresentanti delle associazioni aderenti a Diabete Italia.