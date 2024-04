"Incontro con il Maestro 2024": a Termoli il compositore americano Paul Smith

TERMOLI. Giovedì scorso, 25 aprile, presso l'Accademia di Musica "G. Rossini" di Termoli in occasione della rassegna "Incontro con il Maestro 2024" si sono esibiti i giovani allievi di pianoforte ed arte del maestro Domenico Lombardi e di canto moderno della maestra Suanay Torres Rivero per ricevere il maestro Paul Smith (Compositore e Direttore d'orchestra) proveniente dalla città statunitense di San Francisco, che ha espresso grande ammirazione ed elogiato i giovanissimi artisti. Il Maestro Smith è anche rimasto colpito dal fascino del Borgo Vecchio di Termoli per le sue linee architettoniche e la splendida vista del lungo mare dove colori e suoni si fondono in una unica armonia creando una speciale atmosfera marittima.

Il maestro Lombardi ha espresso soddisfazione per il magico momento culturale vissuto rafforzando le attività di scambi internazionali che l'Accademia svolge da oltre 44 anni dalla sua fondazione. Il prossimo incontro della rassegna sarà nell'agosto prossimo al Castello di Torella del Sannio e sarà coronato in Accademia da Masterclass estivi di Sax Cubano, Violoncello ed altri in allestimento, tenuti da Maestri di alto spessore accademico.