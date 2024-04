Legami con la storia e il territorio, la passione del "paggetto" Adriel

CAMPOMARINO. Si chiama Adriel Mastrogiorgio e assieme alla madre Tiziana Redavid ha preso parte con entusiasmo alle manifestazioni legate alla celebrazione di San Vincenzo Ferreri, culminate domenica scorsa col Palio delle Oche. Il piccolo Adriel compirà 8 anni a luglio e ha sfilato domenica scorsa come paggetto durante il corteo storico, fermo nella sua posizione, resiliente alla sete e al caldo.

In una società moderna cannibalizzata dall'era digitale, con bambini, adolescenti, ragazzi e gli stessi adulti inchiodati agli schermi, emerge il legame con le tradizioni di Adriel, che nel pomeriggio di domenica, cambiando d'abito, ha partecipato all'allestimento in paese, forbici in mano e bandierine, colorando e decorando scudi e oche. La sua, di oca, Samaga, con la contrada Paese Nuovo, non ha vinto e il piccolo ci è rimasto male. Una passione per le radici e l'identità del luogo in cui si vive che è monito per averne cura, questo è l'auspicio che formuliamo ad Adriel.

