"Squilli di Trombetta": diamo i voti allo sport termolese

mar 30 aprile 2024

TERMOLI. Diamo i voti alle prestazioni delle squadre e degli atleti termolesi dell'ultimo weekend sportivo. Lo spazio più ampio verrà dedicato al Termoli Calcio 1920 che ha centrato il suo obiettivo, quello di raggiungere la salvezza diretta senza passare per i pericolosi spareggi play out.

Termoli calcio 1920, voto 10 con lode.

Lo scorso anno per raggiungere la salvezza, il 17 Maggio 2023, si è dovuto giocare lo spareggio play out in una partita secca in casa degli avversari la Vastese.

Dopo un inizio di stagione non dei migliori, la società nella persona del presidente Montaquila (10 e lode), ha deciso di “prendere il toro per le corna”, con la sostituzione dell’allenatore. Infatti, al posto di Martino è arrivato mister Massimo Carnevale (10+), e insieme a lui la società è intervenuta anche con nuovi giocatori di spessore.

I giovani under (voto 10) si sono dimostrati altezza del gravoso compito che li attendeva. Il plauso, però, va anche agli altri dirigenti (10), su tutti Giovanni Guadagnolo, Pino Nuozzi e Dario di Giacomo.

In tutta questa tecnica, però, non possiamo dimenticarci di inserire coloro che sono stati il dodicesimo uomo in campo, i tifosi, gli ultras, perché grazie al loro supporto hanno dato la giusta carica ai giallorossi, (voto 10).

Ora ci attende un ultimo impegno, che ai fini del risultato è del tutto ininfluente, il tanto atteso derby con il Campobasso. Ormai è già tutto deciso, Campobasso promosso in C e Termoli salvo, quindi depotenziata da tensioni inutili e dannose.

Speriamo che domenica 5 maggio la gara Campobasso-Termoli, per una volta, sia solo una festa molisana per tutte e due. W il calcio Molisano

Basket serie C unica, Air basket Termoli, voto 8,5.

Buona la prima, l'Air basket Termoli conquista la vittoria in gara 1 di playoff, battendo al PalaSabetta un Teramo basket 1960 tenuto sempre a debita distanza, cresciuta geometricamente alla distanza. Infatti, il quintetto di coach Luigi Marinelli aveva chiuso i primi 20 minuti di gioco sul 47-38, mentre alla sirena dell'ultimo quarto il divario è aumentato sino al 90-74 finale.

Insomma, la franchigia di patron Manrico Pitardi si conferma una corazzata in questo girone, certo prima di puntare già al Vasto occorre superare quarti di finale e semifinali, ma il debutto nella serie a eliminazione diretta è confortante.

L’Air Basket Termoli inizia i quarti di finale dei playoff nel migliore dei modi vincendo la prima di andata al PalaSabetta. Termolesi che ingranano da subito la marcia e mettono in chiaro già dal primo quarto di gara la loro voglia di vincere chiudendo 32-16 la prima frazione di gioco. Gara poi combattuta con personalità dagli abruzzesi negli ultimi due quarti, ma la grinta dei biancoazzurri gli permette di portare a casa il risultato. Ora testa al match di ritorno a Teramo il 2 maggio.

Ciclismo granfondo Bra Bra Internazionale, vittoria di categoria per Maurizio De Santis, voto 9.5.

Il Team De Santis Bike Store ha rappresentato la manifestazione con sei atleti: Maurizio De Santis, Alessio De Santis, Riccardo De Santis, Stefano Ronchetti, Giancarlo Ronchetti e Roberto Angelo. Maurizio De Santis, con la sua prestazione straordinaria, ha conquistato la vittoria di categoria nel percorso Mediofondo, oltre a guadagnare la leadership nella Specialized Granfondo Series, posizionandosi al 70º posto assoluto. Riccardo De Santis invece ha conquistato il 29º posto assoluto, seguito da Stefano Ronchetti al 77º posto assoluto, Roberto D'Angelo al 118º posto assoluto 4° di categoria e Giancarlo Ronchetti al 307° posto assoluto. Alessio De Santis, invece, ha affrontato il percorso Granfondo conquistando il 32º posto assoluto e il 4º posto di categoria.

Calcio eccellenza G. S. Difesa Grande 2016, voto 6,5.

Purtroppo siamo costretti a ripeterci questo risveglio tardivo della squadra non è arrivato in tempo utile per sperare nella salvezza, ma comunque apprezziamo l'impegno profuso da tutto l'entourage del sodalizio.